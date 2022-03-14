Мирный бизнес. Как вывезти компанию в регионы, где нет боевых действий

Госслужащие на государственном и местном уровнях говорят о готовности помочь эвакуировать важные сейчас бизнесы. На практике процесс бизнес-эвакуации только начинается. Фокус выяснил детали.

Глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев 8 марта заявил, что правительство расширило программу эвакуации предприятий из зоны боевых действий на частные предприятия, которые производят товары первой необходимости. Он призвал желающих эвакуироваться заполнить специальную форму.

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"Мы принимаем все заявки. Конкретного перечня нет. Но есть предприятия, которые имеют наибольшее значение для государства в военный период. Если предприятие производит оборудование для атомных станций, мы вывозим его в первую очередь. Если это стоматологическая клиника – не в первую очередь", – объяснил Даниил Гетманцев в комментарии Фокусу.

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По состоянию на 10 марта более 200 предприятий подали заявку на перевозку из зон, где идут боевые действия, на Западную Украину. Уже есть те, кто находится в процессе перемещения, сообщил Гетманцев.

По его словам, обращаются представители пищевой, деревообрабатывающей, медицинской, текстильной, химической, топливной отрасли, а также сферы машиностроения.

Специалисты Львовской областной военной администрации работают над 26 предметными запросами, сообщил ее глава Максим Козицкий.

"Во Львовскую область уже решили перевезти свои мощности два производителя – один из них занимается металлообработкой, другой – производит химическую продукцию. Сейчас решаем нюансы по перевозке их производства", — сказал Козицкий.

Других заинтересованных призывают писать на электронную почту [email protected], в личные сообщения департаменту экономической политики Львовской ОВА по номерам +38 066 833 03 13, +38 068 068 17 51, +38 063 466 71 38.

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Руководитель этого департамента Степан Куйбида рассказал в комментарии Фокусу, что двум с лишним десяткам предпринимателеи, желающих перевезти свои бизнесы, предложили 57 вариантов размещения.

"Прямо сегодня, в режиме реального времени, семь таких хозяйствующих субъектов выезжают на предложенные локации, осматривают их. Смотрят, подходят ли технические характеристики по энергоносителям для их производств", — говорит Куйбида.

По его словам, сейчас определяют логистические хабы, куда в срочном порядке можно свозить оборудование. Следующий шаг – подбор необходимых мощностей под производственные нужды. Рассматривают заброшенные или недостроенные объекты, не требующие больших средств перед запуском работы. Еще один вариант – использование уже действующих производств.

Учитывая это, Максим Козицкий призвал местных предпринимателей предложить свои объекты для переезда бизнесов из зон боевых действий.

Выдержат ли электрические и другие сети области, можно будет предметно ответить через 3-5 дней, считает Степан Куйбида.

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О готовности принять бизнес с территорий, где идут активные боевые действия, говорят не только во Львовской области.

Закарпатская ОВА призывает местных предпринимателей сообщить, если они могут разместить у себя бизнес из северных и восточных регионов.

В Тернопольскую область переезжают два крупных предприятия из регионов, где ведутся активные боевые действия. Бизнесы начнут свою деятельность на новом месте через неделю, отметили на странице областной администрации в Facebook.

Эвакуация бизнеса на практике: почему некоторые предприятия не перевезут

Глава наблюдательного совета группы компаний "Молочный альянс" Сергей Вовченко говорит, что правительственная инициатива хорошая, компании действительно стоит перевозить. Но признает – в некоторых случаях это невозможно.

"Мы охотно перенесли бы наш завод из Баштанки за линию Винничины, потому что там тихо и можно работать. Но для нашего производства есть три фактора: первый – это сырье, второй – кадры, третий – массивное оборудование", – говорит Вовченко.

Он объясняет, что на Западной Украине уже есть много производителей молочных продуктов — и "Галичина", и "Молокия", и "Рошен", и "Укрпродукт Групп", и "Дубномолоко", так что сырья может не хватить.

Кадры тоже все не перевезешь – люди отказываются по разным причинам. А для перевозки массивного оборудования необходимо помещение с прочным фундаментом, доступ к достаточному объему воды и т.д.

Вовченко акцентирует особое внимание на подключениях к сетям: "Газ нужен не всем. Но все работает на электроэнергии. Мы знаем, чтобы подключиться к электросетям до войны, нужно было пройти семь кругов ада. А еще вода, канализация, куда-то нужно вывозить бытовые отходы".

По всем этим и другим причинам предприятия "Молочного альянса" работают там, где были размещены до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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"Мы продолжаем работать даже в Баштанке Николаевской области, где было большое сражение. Мы не можем обрабатывать 400 тонн молока в сутки, хотя предприятие на это рассчитано. Сейчас основная проблема не столько в том, чтобы собрать молоко, как в том, чтобы вывезти продукцию", — говорит Сергей Вовченко.

По его словам, сейчас из Баштанки нельзя вывезти продукцию ни в Николаев, ни в Одессу. Вместо этого пытаются вывозить в Кропивницкий и Кривой Рог.