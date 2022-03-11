Налоги во время войны: кому и какие льготы предоставляет государство

Малый бизнес получил освобождение от ЕСВ. Следующим шагом может стать госзаказ на гуманитарку и товары двойного назначения, считает эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 марта объявил о введении ряда налоговых льгот на время военного положения и еще минимум на год после его завершения.

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Павел Кухта, директор по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший и.о. о. главы Минэкономразвития, считает такие шаги правильными.

"Война приостановила нормальные экономические процессы. Сейчас важно, чтобы все заработало. Эти меры, безусловно, помогут", – говорит Кухта.

Кто может не платить ЕСВ в военное время

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство по поручению президента сформировало пакет решений.

ФОП I-II группы полностью освобождаются от ЕСВ

ФОПы I-III групп платят единый социальный взнос в размере 22%, минимальный ЕСВ рассчитывается из минимальной зарплаты, установленной госбюджетом. Так, с начала года до конца сентября эти предприниматели должны были бы платить 1430 грн в месяц или 4290 грн в квартал, а с октября — 1474 грн в месяц или 4422 грн в квартал.

ФЛП III группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных работников, которых призвали в ряды ВСУ, других защитных формирований, в частности теробороны

Речь идет о 22% официальной зарплаты наемного работника.

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"Это правильные шаги – логические действия для поддержки малого бизнеса. Сейчас важнее всего, чтобы он просто работал в тыловых зонах, где нет войны", — говорит Павел Кухта.

Он призывает бизнесы из Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, Ужгорода и других регионов, где ситуация спокойная, работать.

"Нет никакого смысла в том, что там закрыты магазины, парикмахерские и другие бизнесы, которые нужны людям. Через эти регионы проходят миллионы беженцев. У них есть обычные человеческие потребности, которые нужно обслуживать. Это нормальная экономическая жизнь, и в тылу она должна работать", — убежден Кухта.

[ + – ] Следующим шагом поддержки бизнеса может стать государственный заказ на всю необходимую продукцию: от гуманитарной до товаров двойного назначения Фото: pexels.com

Как еще государство может поддержать бизнес в военное время

Президент отметил, что объявленные меры по поддержке бизнеса — только первая часть крупного пакета.

Павел Кухта считает, что следующим шагом может стать государственный заказ на всю необходимую продукцию: от гуманитарной до товаров двойного назначения. По его словам, государство могло бы заказывать у украинских предпринимателей бронежилеты и разгрузки, еду и т.д.

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"В этих условиях госзаказ имел бы смысл, причем по очень упрощенным процедурам. Возможно, без системы тендеров, а с внесением в Prozorro, как с ковидным фондом", — рассуждает экономист.

Он признает, что все необходимые сейчас товары достаточно дорогие, но отмечает, что сейчас у Украины есть ресурсы: во-первых, много денег из бюджета не используются, во-вторых, есть финансовая поддержка международных партнеров.

В ответ на вопрос, не приведет ли сокращение поступлений ЕСВ к нехватке средств на дополнительные соцвыплаты по 6,5 тыс. грн всем, кто потерял работу, Кухта говорит: "У нас очень интенсивный конфликт на нашей территории с большой армией соперника. Здесь не до того, чтобы управлять дефицитом бюджета. Будет большой дефицит — будет западная поддержка, которая поможет его перекрыть".

Напомним, ранее Государственная налоговая служба Украины в связи с введением военного положения в Украине, учитывая военную агрессию Российской Федерации против Украины, сообщила о порядке действий в связи с невозможностью своевременного исполнения налоговых обязательств.