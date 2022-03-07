Освобождение от ЕСВ и отсрочка уплаты налогов: Зеленский анонсировал послабления для бизнеса (видео)

Послабления для бизнеса будут действовать во время военного положения и еще минимум год после его завершения.

Президент Владимир Зеленский анонсировал послабления для бизнеса во время войны в Украине, говорится в видеообращении главы государства, размещенного на YouTube Офиса президента.

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"Создан специальный пакет помощи бизнесу и работникам. ФОПы 1 и 2 группы полностью освобождаются от ЕСВ. Предприятия и ФОПы 3 группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных работников, которые были призваны в ряды Вооруженных сил Украины и других защитных формирований, в том числе теробороны", — сказал Зеленский.

Также правительство освобождает украинцев от уплаты налога на землю и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия.

"Отсрочивается уплата налогов для всех предприятий, которые не в состоянии их оплатить. Это только первая часть большого пакета помощи правительственной поддержки", — отметил главнокомандующий.

В свою очередь государство, по словам Зеленского, все свои обязательства выполняет.

"Проиндексированные пенсии – уже у людей. Зарплата в бюджетной сфере выплачивается так, как это и должно быть", – отметил президент.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что украинцы, потерявшие работу из-за войны, получат по 6,5 тысяч гривен.

Ранее "тысячу Зеленского" за прививки от коронавируса разрешили тратить на продукты.