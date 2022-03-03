Украинцы, потерявшие работу из-за войны, получат по 6,5 тыс. грн, — Зеленский

Президент в своем обращении пообещал, что пенсии будут выплачены в полном объеме, а пострадавшие от боевых действий жители получат гуманитарную помощь.

Граждане, потерявшие работу из-за войны в Украине, получат по 6,5 тысяч гривен. Также в пострадавшие от боевых действий регионы направлена гуманитарная помощь. Противник не добился успехов ни на одном направлении спустя неделю войны. Об этом в ходе своего ежедневного обращения в четверг, 3 марта, заявил президент Владимир Зеленский.

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Глава государства заверил, что гуманитарные грузы уже направляются в регионы страны, пострадавшие от войны, а Кабинет министров уже подготовил программу социальной помощи для украинцев, которые были вынуждены прекратить работу в связи с боевыми действиями.

"Каждый наемный работник, каждый фоповец, каждый наш гражданин, у которого Россия забрала возможность работать, получит по 6,5 тысяч гривен без всяких условий", — сказал президент.

Помимо этого глава государства добавил, что проиндексированные на 14% в марте пенсии будут выплачены в полном объеме.

Также Зеленский, рассказывая о том, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину неделю назад, 24 февраля, заявил, что у РФ случился "острый припадок агрессии, мания величия, мания преследования".

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"Тяжелые психологические комплексы и, как следствие, ракетные комплексы… Первые часы и дни полномасштабной войны были действительно очень сложными, но мы были едиными, сильными, а значит выстояли и так дальше и будет, и дальше стоим", — сказал верховный главнокомандующий.

По словам президента, все линии обороны Украины от российского наступления сохранены и "ни на одном стратегическом направлении у врага нет успеха".

"Киев выстоял эту ночь и выдержал очередной ракетно-бомбовый удар. Сработала наша противовоздушная оборона. Херсон, Изюм – все другие города, по которым оккупанты били с воздуха, ничего им не отдали. Чернигов, Сумы, Николаев удерживают оборону. Одесса. Они хотят разрушить Одессу. Но увидят только дно Черного моря", — сказал Зеленский.

Помимо этого президент упомянул ракетную атаку России по Харькову, в результате которой был поврежден Успенский собор. Глава государства призвал РФ "учить слова "репарации" и "контрибуции", так как после окончания войны российскому государству придется возместить весь ущерб, нанесенный Украине.

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Упомянул Зеленский и военную поддержку со стороны зарубежных партнеров. По словам президента, Украина встречает первых из 16 тысяч иностранных добровольцев, которые выразили готовность воевать против РФ.

Глава государства отметил, что Украина прошла две мировые войны, Голодоморы, Холокост, Бабий Яр, Большой террор, катастрофу на Чернобыльской атомной электростанции, оккупацию Россией Крыма и войну на Донбассе.

"Если кто-то думает, что преодолев все это — украинцы — все мы — испугаемся, сломаемся или сдадимся — он не знает ничего об Украине и ему нечего делать в Украине. Иди домой, к себе домой, защищать русскоязычных людей… У себя дома… Их там около 150 млн", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины сообщил, что зарплата украинских военнослужащих вырастет до 100 тысяч гривен и сохранится на этом уровне до тех пор, пока не закончится война.

Также Фокус писал, что потери российских войск за неделю войны в Украине составили 9 тысяч солдат.