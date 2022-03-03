Українці, які втратили роботу через війну, отримають по 6,5 тис. грн, — Зеленський

Президент у своєму зверненні пообіцяв, що пенсії виплатять у повному обсязі, а постраждалі від бойових дій мешканці отримають гуманітарну допомогу.

Громадяни, які втратили роботу через війну в Україні, отримають по 6,5 тисячі гривень. Також до постраждалих від бойових дій регіонів направлено гуманітарну допомогу. Противник не досяг успіхів на жодному напрямку через тиждень війни. Про це під час свого щоденного звернення в четвер, 3 березня, заявив президент Володимир Зеленський.

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Глава держави запевнив, що гуманітарні вантажі вже прямують до регіонів країни, що постраждали від війни, а Кабінет міністрів уже підготував програму соціальної допомоги для українців, які були змушені припинити роботу через бойові дії.

"Кожен найманий працівник, кожен фоповець, кожен наш громадянин, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по 6,5 тисячі гривень без жодних умов", — сказав президент.

Крім цього, глава держави додав, що проіндексовані на 14% у березні пенсії виплатять у повному обсязі.

Також Зеленський, розповідаючи про те, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну тиждень тому, 24 лютого, заявив, що в РФ стався "гострий напад агресії, манія величі, манія переслідування".

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"Тяжкі психологічні комплекси й, як наслідок, ракетні комплекси… Перші години й дні повномасштабної війни були справді дуже складними, але ми були єдиними, сильними, а значить вистояли й так далі й буде, і далі стоїмо", — сказав верховний головнокомандувач.

За словами президента, всі лінії оборони України від російського наступу збережені й "на жодному стратегічному напрямку у ворога немає успіху".

"Київ вистояв цю ніч і витримав черговий ракетно-бомбовий удар. Спрацювала наша протиповітряна оборона. Херсон, Ізюм — усі інші міста, по яких окупанти били з повітря, нічого їм не віддали. Чернігів, Суми, Миколаїв утримують оборону. Одеса. Вони хочуть зруйнувати Одесу. Але побачать лише дно Чорного моря", — сказав Зеленський.

Крім цього, президент згадав ракетну атаку Росії по Харкову, внаслідок якої пошкодили Успенський собор. Глава держави закликав РФ "вивчати слова "репарації" та "контрибуції", оскільки після закінчення війни російській державі доведеться відшкодувати всі збитки, завдані Україні.

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Згадав Зеленський й про військову підтримку від закордонних партнерів. За словами президента, Україна зустрічає перших із 16 тисяч іноземних добровольців, які висловили готовність воювати проти РФ.

Глава держави зазначив, що Україна пройшла дві світові війни, Голодомори, Голокост, Бабин Яр, Великий терор, катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції, окупацію Росією Криму та війну на Донбасі.

"Якщо хтось думає, що подолавши все це — українці — всі ми — злякаємося, зламаємося або здамося — він не знає нічого про Україну і йому нічого робити в Україні. Іди додому, до себе додому, захищати російськомовних людей... У себе вдома … Їх там близько 150 млн”, — додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України повідомив, що зарплата українських військовослужбовців зросте до 100 тисяч гривень і збережеться на цьому рівні, допоки не закінчиться війна.

Також Фокус писав, що втрати російських військ за тиждень війни в Україні становили 9 тисяч солдатів.