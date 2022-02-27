Зеленський: Ми платитимемо військовослужбовцям по 100 тис. грн. на місяць

Це триватиме доти, доки не закінчиться війна, заявив глава держави.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв виплачувати військовослужбовцям, які зі зброєю в руках захищають державу, зарплати по 100 тис. грн. Про це голова держави сказав під час брифінгу за результатами перемовин із Олександром Лукашенком.

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"Ми будемо платити нашим військовослужбовцям, які тримають в руках зброю, по 100 тис. грн на місяць. Не для того, щоб нам казали "дякую", а для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. І так буде доти, поки не закінчиться ця війна", — сказав Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що українські військовослужбовці воюють "не за гроші, а за сьогодні і за завтра". І сказав, що сьогодні їхня робота — найважливіша, тому має гідно оплачуватись.

Нагадаємо, Верховна Рада 23 лютого ухвалила законопроєкт №7100, який дозволить Кабінету міністрів перерозподіляти кошти на Збройні сили без погодження з ВРУ.