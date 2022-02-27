Зеленский: Мы будем платить военнослужащим по 100 тыс. грн. в месяц

Это будет продолжаться до тех пор, пока не закончится война, заявил глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплачивать военнослужащим, которые защищают государство с оружием в руках, зарплаты по 100 тыс. грн. Об этом глава государства сказал в ходе брифинга по результатам переговоров с Александром Лукашенко.

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"Мы будем платить нашим военнослужащим, которые держат в руках оружие, по 100 тыс. грн в месяц. Не для того, чтобы нам говорили "спасибо", а для того, чтобы они знали, что страна им точно благодарна. И так будет до тех пор, пока эта война не закончится", — сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что украинские военнослужащие воюют "не за деньги, а за сегодня и за завтра". И сказал, что сегодня их работа самая важная, поэтому должна достойно оплачиваться.

Напомним, Верховная Рада 23 февраля приняла законопроект №7100, который позволит Кабинету министров перераспределять средства на Вооруженные силы без согласования с ВРУ.