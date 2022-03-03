За тиждень війни в Україні втрати російських військ становили близько 9 тисяч солдат, — ЗСУ

Українські війська знищили понад дві сотні танків та десятки ворожих літаків.

З 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, втрати російських військ становили близько 9 тисяч військових. Про це в четвер, 3 березня, повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних Сил України у своєму Facebook.

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За даними українських військових, втрати супротивника з 24 лютого до 3 березня становлять:

особового складу — близько 9 тисяч солдатів;

танків — 217;

бойових броньованих машин (ББМ) — 900;

артилерійських систем — 90;

ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) — 42;

засобів протиповітряної оборони (ППО) — 11;

літаків — 30 (інформацію уточнюють);

вертольотів — 31 (інформацію уточнюють);

автомобільної техніки — 374;

легких швидкісних катерів — 2;

цистерн з ППМ — 60;

безпілотних літальних апаратів (БПЛА) оперативно-тактичного рівня — 3.

У ЗСУ уточнили, що ці дані є орієнтовними, їх уточнюють, оскільки підрахунок втрат противника ускладнює висока інтенсивність боїв.

Раніше Фокус аналізував, які напрями наступу противника є актуальними станом на восьмий день бойових зіткнень.

Також ми писали, що Збройні сили України активно використовують ракетні системи залпового вогню "Вільха", внаслідок чого ліквідували десятки одиниць бронетехніки, систем ППО, засобів РЕБ, а також мобільних командних пунктів.