За неделю войны в Украине потери российских войск составили около 9 тысяч солдат, — ВСУ

Украинские войска уничтожили более двух сотен танков и десятки вражеских самолетов.

С 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, потери российских войск составили около 9 тысяч военных. Об этом в четверг, 3 марта, сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в своем Facebook.

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По данным украинских военных, потери противника с 24 февраля по 3 марта составили:

личного состава — около 9 тысяч солдат;

танков — 217;

боевых бронированных машин (ББМ) — 900;

артилерийских систем — 90;

ракетных систем залпового огня (РСЗО) — 42;

средств противовоздушной обороны (ПВО) — 11;

самолетов — 30 (информация уточняется);

вертолетов — 31 (информация уточняется);

автомобильной техники — 374;

легких скоростных катеров — 2;

цистерн с ППМ — 60;

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 3.

В ВСУ уточнили, что вышеуказанные данные являются ориентировочными и уточняются, так как подсчет потерь противника усложнен высокой интенсивностью боев.

Ранее Фокус анализировал, какие направления наступления противника актуальны по состоянию на восьмой день боевых столкновений.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины активно используют ракетные системы залпового огня "Ольха", в результате чего были ликвидированы десятки единиц бронетехники, систем ПВО, средств РЭБ, а также мобильных командных пунктов.