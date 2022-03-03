ВСУ применяют ракетный комплекс "Ольха" против войск РФ

Благодаря РСЗО, созданному на базе советского "Смерча", были уничтожены десятки единиц вражеской техники.

Украинские войска активно используют ракетную систему залпового огня "Ольха" в противостоянии с армией РФ. Об этом сообщила пресс-служба разработчика оружия — Киевского конструкторского бюро "Луч" — в среду, 2 марта.

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По данным предприятия Вооруженные силы Украины совершили около 50 точных ракетных ударов ракетами Р624 "Ольха" по силам оккупанта, в результате чего были уничтожены десятки единиц бронетехники, систем противовоздушной обороны (ПВО), средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также мобильных командных пунктов.

По данным производителя, ракетный комплекс "Ольха" был разработан на базе советской РСЗО "Смерч". Система может выпускать пакет из восьми или двенадцати ракет за время до 40 секунд. Максимальная дальность стрельбы составляет до 110 километров. Калибр ракеты — 300 мм, длина — 7600 мм, а ее масса — 860 кг. Скорость ракеты на конечном участке траектории составляет около 3,4 М.

Напомним, в среду, 2 марта, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что Вооруженные силы Украины будут не только обороняться, но и совершать наступательные действия против российской армии.

Также Фокус писал о том, как войска РФ обстреляли жилые кварталы и центр Харькова из РСЗО.