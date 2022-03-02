ВСУ будет не только оборонятся, но и наступать, — Данилов

Сейчас президент Украины и дипломатия работают над закрытием неба над украинской землей. Но пока вопрос остается открытым

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вооруженные сили Украины будут не только оборонятся, но и совершать наступательные действия. По его словам, российское Минобороны не может выйти на связь с 8 тысячами российских оккупантов. Из них 6 тысяч — это погибшие, а еще 2 тысячи сбежали с места дислокации. Кроме того, Данилов утверждает, что высшее окружение Путина не понимает логику действий президента России в последнее время. Они считают, что он сошел с ума, а война в Украине — последствия его состояния. Также Данилов рассказал о том, что на территории Украины пока что не наблюдается белорусских войск, но они в полной боеготовности. Однако именно с белорусских баз вылетает воздушная техника Об этом он заявил в едином информационном марафоне украинских телеканалов.

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"Именно с территории белорусских баз поднимаются вертолеты, самолеты, которые отправляются на наши территории. Для нас это небезопасная ситуация и если Белорусь вступить в войну совместно с Россией", — сказал он.

Данилов также прокомментировал информацию о наступательных действиях украинских военных в Горловку, которая с 2014 была под оккупацией. Он заявил, что это украинский город, а украинская армия забирает свои территории, и все действия выполняются согласно плану. Алексей Данилов добавил, что вооруженные силы Украины будут не только оборонятся, но и наступать.

"Если враг считает, что мы будем только оборонятся, то он глубоко ошибается. Мы будем делать то, что считаем нужным", — сказал он.

По словам секретаря СНБО, российские военные не понимают, куда они попали и не понимают украинской местности. Поэтому часто они теряются и дезориентируются. Это также связано с тем, что все дорожные знаки в Украине демонтировали, а телефоны у оккупантов отобрало военное руководство. Единственное желание многих из них — вернутся домой на родину.

Также он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и украинская дипломатия работают над тем, чтобы закрыть воздушное пространство над всей украинской территорией. Данилов заявил, что это решение очень важно, потому что от него зависит жизнь украинских граждан. Пока что вопрос окончательно не принят.

Напомним, 1 марта Данилов заявил, что под Киевом ликвидирована группа кадыровцев, которые должны были убить президента Владимира Зеленского. Группа, которой поручили убить украинского президента, была разделена на две части. Одну из них украинские военные уничтожили в Гостомеле.