ЗСУ буде не лише оборонятися, а й наступатиме, — Данілов

Наразі президент України та дипломатія працюють над закриттям неба над українською землею. Але поки що питання залишається відкритим.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що збройні сили України будуть не лише оборонятися, а й здійснювати наступальні дії. За його словами, російське Міноборони не може вийти на зв'язок із 8 тисячами російських окупантів. З них 6 тисяч — це загиблі, а ще 2 тисячі втекли з місця дислокації. Крім того, Данілов стверджує, що найвище оточення Путіна не розуміє логіку дій президента Росії останнім часом. Вони вважають, що він збожеволів, а війна в Україні — наслідки його стану. Також Данілов розповів про те, що на території України поки що не спостерігається білоруських військ, але вони в повній боєздатності. Проте саме з білоруських баз вилітає повітряна техніка. Про це він заявив у єдиному інформаційному марафоні українських телеканалів.

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"Саме з території білоруських баз піднімаються гелікоптери, літаки, які вирушають на наші території. Для нас це небезпечна ситуація і якщо Білорусь вступить у війну спільно з Росією", — сказав він.

Данілов також прокоментував інформацію про наступальні дії українських військових у Горлівку, яка з 2014 року була під окупацією. Він заявив, що це українське місто, а українська армія забирає свої території і всі дії виконуються згідно з планом. Олексій Данілов додав, що збройні сили України не лише оборонятися, а й наступатимуть.

"Якщо ворог вважає, що ми будемо лише оборонятися, то він глибоко помиляється. Ми робитимемо те, що вважаємо за потрібне", — сказав він.

За словами секретаря РНБО, російські військові не розуміють, куди вони потрапили і не розуміють українську місцевість. Тому часто вони губляться та дезорієнтуються. Це також пов'язано з тим, що всі дорожні знаки в Україні були демонтовані, а телефони в окупантів забрало військове керівництво. Єдине бажання багатьох із них — повернуться додому на батьківщину.

Також він додав, що президент України Володимир Зеленський та українська дипломатія працюють над тим, щоб закрити повітряний простір над усією українською територією. Данілов заявив, що це рішення дуже важливе, бо від нього залежить життя українських громадян. Поки що питання остаточно не ухвалене.

Нагадаємо, 1 березня Данілов заявив, що під Києвом ліквідовано групу кадировців, які повинні були вбити президента Володимира Зеленського. Групу, якій доручили вбити українського президента, було поділено на дві частини. Одну з них українські військові знищили в Гостомелі.