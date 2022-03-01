Ліквідована група кадировців, спрямована на ліквідацію Зеленського, — Данілов

Групу, якій доручили ліквідувати українського президента, було поділено на дві частини. Одну із них українські військові знищили в Гостомелі.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов розповів про ліквідацію "елітних" кадировців, які планували вбити президента України Володимира Зеленського. Про це йдеться у трансляції всеукраїнського телемарафону.

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Під час телемарафону Олексій Данілов розповів, що кадировцям доручили провести спецоперацію проти українського президента.

"Була знищена безпосередньо кадировська елітна група, яка сюди вирушила саме для ліквідації нашого президента", — розповів Данілов.

Українські сили відстежували цю групу, яка була поділена на дві частини – одну вони накрили залпом у Гостомелі, а друга зараз перебуває під прицілом українських військ.

Президент України Володимир Зеленський раніше розповідав, що противник позначив його особисто як мету №1, а його сім'ю – як мету №2.

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Зеленський розповів Європарламенту про трагедію, яка відбувається зараз в Україні, і подякував за підтримку принцу Вільяму та Кейт Міддлтон.