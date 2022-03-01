Ликвидирована группа кадыровцев, направленная для ликвидации Зеленского, — Данилов

Группа, которой поручили ликвидировать украинского президента, была разделена на две части. Одну из них украинские военные уничтожили в Гостомеле.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о ликвидации "элитных" кадыровцев, планировавших убить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в трансляции всеукраинского телемарафона.

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Во время телемарафона Алексей Данилов рассказал, что кадыровцам было поручено провести спецоперацию против украинского президента.

"Была уничтожена непосредственно та кадыровская элитная группа, которая сюда отправилась именно для ликвидации нашего президента", — рассказал Данилов.

Украинские силы отслеживали эту группу, которая была разделена на две части — одну они накрыли залпом в Гостомеле, а вторая сейчас находится под прицелом украинских войск.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказывал, что противник обозначил его лично как цель №1, а его семью — как цель №2.

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Зеленский рассказал Европарламенту о трагедии, которая происходит сейчас в Украине, и поблагодарил за поддержку принца Уильяма и Кейт Миддлтон.