ЗСУ застосовують ракетний комплекс "Вільха" проти військ РФ

Завдяки РСЗВ, створеному на базі радянського "Смерчу", було знищено десятки одиниць ворожої техніки.

Українські війська активно використовують ракетну систему залпового вогню "Вільха" у протистоянні з армією РФ. Про це повідомила пресслужба розробника зброї — Київського конструкторського бюро "Промінь" — у середу, 2 березня.

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За даними підприємства Збройні сили України здійснили приблизно 50 точних ракетних ударів ракетами Р624 "Вільха" за силами окупанта, унаслідок чого було знищено десятки одиниць бронетехніки, систем протиповітряної оборони (ППО), засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також мобільних командних пунктів.

За даними виробника, ракетний комплекс "Вільха" було розроблено на базі радянської РСЗВ "Смерч". Система може випускати пакет із восьми або дванадцяти ракет за час до 40 секунд. Максимальна дальність стрільби становить до 110 кілометрів. Калібр ракети — 300 мм, довжина — 7 600 мм, а її маса — 860 кг. Швидкість ракети на кінцевій ділянці траєкторії становить приблизно 3,4 м.

Нагадаємо, в середу, 2 березня, секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов повідомив, що Збройні сили України не лише оборонятимуться, а й будуть здійснювати наступальні дії проти російської армії.

Також Фокус писав про те, як війська РФ обстріляли житлові квартали та центр Харкова з РСЗВ.