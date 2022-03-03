Восьмые сутки войны. Основные направления: РФ пытается захватить северные окраины Киева и Мариуполь
Враг атакует Харьков, Херсон, Северодонецк и Лисичанск. Напряженность в Вышгородском районе, на границе с Киевом. Волноваха — на грани гуманитарной катастрофы.
На восьмые сутки героического противостояния Украины российской агрессии враг по-прежнему применяет тактику ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
На Волынском направлении оккупационные войска продолжают демонстрационные действия вдоль госграницы.
На Полесском направлении РФ пытается наступать в районе населенных пунктов Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов.
В районах Бородянки, Катюжанки и Гавронщины продолжается развертывание полевых логистических лагерей.
На Северском направлении российские оккупанты пытаются добраться до северных окраин Киева.
Оккупационные части и подразделения сосредоточились в районах Барышевки, Новой Басани, Любеча. Часть вражеских сил в составе примерно 200 человек 14 АК Северного флота ВС РФ проводит перегруппировку, чтобы наступать в направлении Броваров и Киева.
Журналист Богдан Буткевич сообщил о хороших новостях с северного направления под Киевом. По его словам, украинские войска оттесняют уже второй день кряду оттесняют россиян к северу и уже вышли на окраины пгт. Иванков.
На Слобожанском направлении россияне наступают в районах Золочева, Харькова, Балаклеи, а также пытаются продолжить наступление в направлении Лозовой. Войска РФ несут потери техники и личного состава.
В Харьковской области практически всю ночь проводились воздушные атаки, нападению подвергся приборостроительный завод им. Шевченко, также пострадали жилые дома.
По городу Изюм российские оккупанты нанесли авиаудары. По меньшей мере погибли 6 мирных жителей, двое из них — дети.
Донецкое направление. Оккупанты из 1 и 2 АК при поддержке артиллерии продолжают наступление в районе Нового Айдара, Волновахи и Мариуполя. Здесь главная цель противника — захват Мариуполя и выход на административную границу Донецкой и Луганской областей. Но пока цель не достигнута.
Волноваха на грани гуманитарной катастрофы: враг не открывает гуманитарный коридор.
В Луганской области вражеская артиллерия обстреливала Северодонецк и Лисичанск. В Лисичанске снаряд упал рядом с областной детской больницей — повреждения незначительные. В Попасной перебит газопровод.
Таврическое направление. Российские войска продолжают наступательные попытки. После перегруппировки и получения оперативного резерва теперь основные усилия врага направлены на Николаев – Вознесенск.
В Первомайском районе Николаевской области к утру были зафиксированы два авиаудара в с. Геневка — обошлось без жертв.
В Черноморской операционной зоне корабельные группы ЧФ продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков.
РФ впервые признала массовые потери в Украине
Представители российского военного командования впервые признали, что несут массовые потери личного состава и полученные солдатами ранения.
По официальным данным российского Министерства обороны, потери РФ в Украине:
- 498 погибших,
- 1597 раненых.
Данные украинской стороны указывают на более существенный ущерб, который был нанесен россиянам. Согласно данным ВСУ, Россия потеряла уже порядка 9 000 тыс. военнослужащих.
Запорожье и Мариуполь
Силы противника также продолжают операции в районах населенных пунктов Энергодар, Васильевка, Токмак, Новопетровка. Силы противника провели перегруппировку и ввели оперативный резерв из состава 205 отдельной мотострелковой бригады 49 общевойсковой армии ВС РФ. Они продолжают наступление, пытаясь выйти на окраины Запорожья и Мариуполя.
В Херсоне ночью звучали тревожные сигналы. По окраине наносились удары "Градами". Утром было относительно спокойно.
В районе населенного пункта Баловное захватчик высадил малочисленный десант, который был уничтожен ВСУ.
Черное море
В акватории Черного моря в направлении Одессы движется десантный отряд ЧФ РФ — четыре крупных десантных корабля в сопровождении трех ракетных катеров.
Киев
Киев и другие города Украины подвергаются ракетно-бомбовым ударам противника.
Относительно спокойно ночь на 3 марта прошла в Днепропетровской, Ровенской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Волынской областях. В некоторых из этих регионов ночью и утром объявлялись воздушные тревоги.
Относительное спокойствие также сохранялось в Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Тернопольской, Одесской и в Закарпатской областях.
Представители Генштаба ВСУ предупредили блогеров, журналистов, экспертов и обычных граждан о том информация, которую они публикуют в сети, может заинтересовать российских артиллеристов и наводчиков. Эти сведения могут использоваться для корректировки последующих артобстрелов.
Ранее Фокус разбирался в том, что будет означать для Украины статус страны ЕС. Евросоюз рассматривает украинскую заявку на получение членства в составе блока. Когда Украина получит официальный статус кандидата и как убедить представителей ЕС в том, что лучший способ остановить Путина – принять Украину?