Восьмые сутки войны. Основные направления: РФ пытается захватить северные окраины Киева и Мариуполь

Враг атакует Харьков, Херсон, Северодонецк и Лисичанск. Напряженность в Вышгородском районе, на границе с Киевом. Волноваха — на грани гуманитарной катастрофы.

На восьмые сутки героического противостояния Украины российской агрессии враг по-прежнему применяет тактику ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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На Волынском направлении оккупационные войска продолжают демонстрационные действия вдоль госграницы.

На Полесском направлении РФ пытается наступать в районе населенных пунктов Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов.

В районах Бородянки, Катюжанки и Гавронщины продолжается развертывание полевых логистических лагерей.

На Северском направлении российские оккупанты пытаются добраться до северных окраин Киева.

Оккупационные части и подразделения сосредоточились в районах Барышевки, Новой Басани, Любеча. Часть вражеских сил в составе примерно 200 человек 14 АК Северного флота ВС РФ проводит перегруппировку, чтобы наступать в направлении Броваров и Киева.

Журналист Богдан Буткевич сообщил о хороших новостях с северного направления под Киевом. По его словам, украинские войска оттесняют уже второй день кряду оттесняют россиян к северу и уже вышли на окраины пгт. Иванков.

[ + – ] ВСУ вышли на окраины пгт. Иванков под Киевом. [ + – ] ВСУ вышли на окраины пгт. Иванков под Киевом. [ + – ] ВСУ вышли на окраины пгт. Иванков под Киевом. [ + – ] ВСУ вышли на окраины пгт. Иванков под Киевом.

На Слобожанском направлении россияне наступают в районах Золочева, Харькова, Балаклеи, а также пытаются продолжить наступление в направлении Лозовой. Войска РФ несут потери техники и личного состава.

В Харьковской области практически всю ночь проводились воздушные атаки, нападению подвергся приборостроительный завод им. Шевченко, также пострадали жилые дома.

По городу Изюм российские оккупанты нанесли авиаудары. По меньшей мере погибли 6 мирных жителей, двое из них — дети.

Донецкое направление. Оккупанты из 1 и 2 АК при поддержке артиллерии продолжают наступление в районе Нового Айдара, Волновахи и Мариуполя. Здесь главная цель противника — захват Мариуполя и выход на административную границу Донецкой и Луганской областей. Но пока цель не достигнута.

[ + – ] Фото: AP | Военная техника рф

Волноваха на грани гуманитарной катастрофы: враг не открывает гуманитарный коридор.

В Луганской области вражеская артиллерия обстреливала Северодонецк и Лисичанск. В Лисичанске снаряд упал рядом с областной детской больницей — повреждения незначительные. В Попасной перебит газопровод.

Таврическое направление. Российские войска продолжают наступательные попытки. После перегруппировки и получения оперативного резерва теперь основные усилия врага направлены на Николаев – Вознесенск.

В Первомайском районе Николаевской области к утру были зафиксированы два авиаудара в с. Геневка — обошлось без жертв.

В Черноморской операционной зоне корабельные группы ЧФ продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков.

РФ впервые признала массовые потери в Украине

[ + – ] Фото: AP | Мужчина смотрит на тело российского солдата.

Представители российского военного командования впервые признали, что несут массовые потери личного состава и полученные солдатами ранения.

По официальным данным российского Министерства обороны, потери РФ в Украине:

498 погибших,

1597 раненых.

Данные украинской стороны указывают на более существенный ущерб, который был нанесен россиянам. Согласно данным ВСУ, Россия потеряла уже порядка 9 000 тыс. военнослужащих.

[ + – ] Фото: AP | То, что осталось от российской техникой под Бучей.

Запорожье и Мариуполь

Силы противника также продолжают операции в районах населенных пунктов Энергодар, Васильевка, Токмак, Новопетровка. Силы противника провели перегруппировку и ввели оперативный резерв из состава 205 отдельной мотострелковой бригады 49 общевойсковой армии ВС РФ. Они продолжают наступление, пытаясь выйти на окраины Запорожья и Мариуполя.

В Херсоне ночью звучали тревожные сигналы. По окраине наносились удары "Градами". Утром было относительно спокойно.

В районе населенного пункта Баловное захватчик высадил малочисленный десант, который был уничтожен ВСУ.

Черное море

В акватории Черного моря в направлении Одессы движется десантный отряд ЧФ РФ — четыре крупных десантных корабля в сопровождении трех ракетных катеров.

Киев

Киев и другие города Украины подвергаются ракетно-бомбовым ударам противника.

Относительно спокойно ночь на 3 марта прошла в Днепропетровской, Ровенской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Волынской областях. В некоторых из этих регионов ночью и утром объявлялись воздушные тревоги.

Относительное спокойствие также сохранялось в Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Тернопольской, Одесской и в Закарпатской областях.

Представители Генштаба ВСУ предупредили блогеров, журналистов, экспертов и обычных граждан о том информация, которую они публикуют в сети, может заинтересовать российских артиллеристов и наводчиков. Эти сведения могут использоваться для корректировки последующих артобстрелов.

Ранее Фокус разбирался в том, что будет означать для Украины статус страны ЕС. Евросоюз рассматривает украинскую заявку на получение членства в составе блока. Когда Украина получит официальный статус кандидата и как убедить представителей ЕС в том, что лучший способ остановить Путина – принять Украину?