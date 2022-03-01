Почему РФ нанесла по жилым кварталам Харькова удар из РСЗО

Я понимал, что РФ начнет операцию в Украине, годы писал об этой опасности. Понимал, но не верил. И я знал, каким оружием будут убивать украинцев. Я знал и писал про "Калибры" и про "Искандеры" (мой весенний текст прошлого года, там я назвал такой сценарий "фантастическим"), я допускал, что русские будут использовать артиллерию по городу. Все это было в рамках военной логики. Не я один к слову, мы все, военные аналитики Украины и Запада, в той или иной степени трубили об этом вот уже не первый год.

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Но я даже близко не думал, что РФ пойдет на то, что они сделали вчера. Я про удары по густонаселенным кварталам Харькова из РСЗО. У меня в голове это просто не укладывалось. Вы понимаете, что так не поступали даже террористы из ИГИЛ. Мирные люди сгорели в машинах заживо, другим поотрывало ноги, третьих раскидало. Да, на месте удара валялись разбросанные куски мяса.

Это не просто тяжелейшее и целенаправленное ("случайно" ударить из РСЗО по густонаселенной застройке, причем не один раз — невозможно) военное преступление. Это безумие и самое настоящее истребление. Так делать просто нельзя. Даже если вы террорист, фашист, милитарист до мозга костей — так делать нельзя. Это граница, красная линия. То, что Россия делает в русскоговорящем (!) Харькове — прямое истребление русскоязычного населения — граждан Украины.

Почему РФ так поступает? У меня только одно объяснение. Украинцы берут огромное количество пленных — речь о сотнях человек, возможно, скоро уже будет тысяча. Русские солдаты воевать не хотят, понимание того, что украинцы охотно берут их в плен мотивирует в этот самый плен сдаваться, если припекает на поле боя. Так вот, командование РФ стало наносить удары по гражданским целенаправленно и демонстративно. Чтобы украинцы озлобились и убивали на месте. Не брали пленных.

Русские уже так поступали в ходе российско-чеченских воин. В ходе первой войны чеченцы брали большое количество мальчиков-срочников в плен. Мотивации у них воевать не было совсем. Тогда русские начали утюжить города. Чеченцы озлобились и стали в ответ резать русских солдат. Власти РФ начали форсить эту тему с отрезанными головами. Некоторые видео снимались специально. На этом делался акцент. И к началу второй кампании, в начале нулевых, русскому солдату уже вбили в голову, что чеченец — это мясник. Такому лучше не сдаваться.

Другого объяснения я не вижу.