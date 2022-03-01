Чому РФ завдала по житлових кварталах Харкова удару з РСЗВ

Я розумів, що РФ розпочне операцію в Україні, роки писав про цю небезпеку. Розумів, але не вірив. І я знав, якою зброєю вбиватимуть українців. Я знав і писав про "Калібри" та про "Іскандери" (мій весняний текст минулого року, там я назвав такий сценарій "фантастичним"), я припускав, що росіяни використовуватимуть артилерію по місту. Все це було в рамках воєнної логіки. Не я один до речі, ми всі, військові аналітики України та Заходу, так чи інакше трубили про це ось уже не перший рік.

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Але навіть близько не думав, що РФ піде на те, що вони зробили вчора. Я про удари по густонаселених кварталах Харкова з РСЗВ. У мене в голові це просто не вкладалося. Ви розумієте, що так не робили навіть терористи з ІДІЛ. Мирні люди згоріли в машинах живцем, іншим обдирало ноги, третіх розкидало. Так, на місці удару валялися розкидані шматки м'яса.

Це не просто найважчий і цілеспрямований ("випадково" вдарити з РСЗВ по густонаселеній забудові, причому неодноразово — неможливо) військовий злочин. Це безумство і справжнісіньке винищення. Так робити просто не можна. Навіть якщо ви терорист, фашист, мілітарист до мозку кісток — так робити не можна. Це межа, червона лінія. Те, що Росія робить у російськомовному (!) Харкові, — пряме винищення російськомовного населення — громадян України.

Чому РФ так робить? У мене лише одне пояснення. Українці беруть величезну кількість полонених — мова про сотні людей, можливо, скоро вже буде тисяча. Російські солдати воювати не хочуть, розуміння того, що українці охоче беруть їх у полон, мотивує в цей самий полон здаватися, якщо припікає на полі бою. Так ось, командування РФ стало завдавати ударів по цивільних цілеспрямовано та демонстративно. Щоб українці озлобилися та вбивали на місці. Чи не брали полонених.

Росіяни вже так робили під час російсько-чеченських війн. Під час першої війни чеченці брали велику кількість хлопчиків-строковиків у полон. Мотивації воювати вони зовсім не мали. Тоді росіяни почали прасувати міста. Чеченці озлобилися і стали у відповідь різати російських солдатів. Влада РФ почала форсити цю тему з відрізаними головами. Деякі відео знімали спеціально. На цьому наголошували. І на початок другої кампанії, на початку нульових, російському солдатові вже вбили на думку, що чеченець — це м'ясник. Такому краще не здаватися.

Іншого пояснення я не бачу.