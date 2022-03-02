Статус страны ЕС для Украины: что это будет означать для политики и экономики

Европейский союз начал процедуру рассмотрения украинской заявки на получение членства. Когда возможно обрести официальный статус кандидата и как убедить Европу, что лучший способ остановить Путина – принять Украину в Европейский Союз?

"С нами Европейский союз будет крепче. Без вас Украина будет одинока", — сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в Европарламенте 1 марта 2022 года. Он заявил, Украина доказала, что выбрала Европу, теперь Европа должна выбрать Украину и поддержать вступление в ЕС.

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В этот же день евродепутаты проголосовали за резолюцию об Украине. Она рекомендует государствам-членам ЕС синхронизировать действия с целью предоставления Украине статуса кандидата на вступление. Документ поддержало подавляющее большинство, "против выступили только 13, воздержались 26.

Бюрократическая процедура

Еще совсем недавно от европейских политиков Украине приходилось слышать, что наши европерспективы слишком туманны, ждать придется долго, а все требования выполнить быстро не под силу, да и ЕС не готовый к расширению. И поэтому подавать заявку – бесперспективно, мол, услышим отказ, что только ухудшит ситуацию.

Однако Украина не соглашалась, и даже более ставила некоторые сроки. Например, пятый президент Украины говорил о 2020-м и 2024-м. Кроме того, Украина задекларировала свои намерения в Конституции.

Уже после полномасштабного вторжения РФ, 28 февраля Украина официально подала заявку – ее подписали президент, премьер и глава парламента. Киев рассчитывает, обстоятельства складываются таким образом, что путь Украины к членству может быть лишен традиционных бюрократических процедур.

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Но даже без них процесс вступления в ЕС – долгий, и о немедленном вступлении речь идти не может, предупреждают эксперты. Нынешнее решение Европарламента – скорее политический шаг. Во-первых, поскольку оно носит рекомендательный характер, у него нет полномочий принимать решение о статусе кандидата и процессе вступления в ЕС. Решение зависит от каждой из стран ЕС. Во-вторых, Европарламент и ранее поддерживал такую идею.

На самом деле процесс вступления в ЕС – это несколько этапов. Первый – подписание Соглашения об ассоциации, второй – включение в официальную программу расширения ЕС, третий – подача заявки на вступление, четвертый – получение статуса кандидата в члены ЕС, пятый – вступление. Для некоторых стран этот путь длится более десяти лет. Например, Болгария подала заявку на вступление в 1994 году, а вошла в Евросоюз только в 2007-м. Ныне благодаря упрощенной процедуре Украина оказалась на третьем, минуя второй.

Поддержка на уровне

"Пока обещание принять по спецпроцедуре — это аванс и знак поддержки и солидарности, как будет происходит реализация – вопрос открытый", — говорит политолог Владимир Фесенко. Он уверен сама процедура будет реализовываться уже после окончания войны.

На самом деле, большинство жителей ЕС поддерживают вступление Украины в Союз. Например, в 2014-м таких было 52% Более всего несогласных всегда было в Германии. Но после объявления войны можно заметить, как ситуация меняется – и в риторике лидеров ФРН (хотя все еще и довольно осторожно), и в действиях граждан (которые десятками тысяч выходят на улицу в поддержку Украины). Кроме того, оптимизма добавляют заявления тех европейских политиков, которые всегда считались близкими к России. Например, президента Чехии Милош Земан. Он подписал совместное письмо восьми президентов государств ЕС (Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Болгарии, Словении и Словакии, последняя вообще предложила Словакия предложила создать специальную процедуру для присоединения Украины к ЕС) о необходимости запустить процесс ускоренного вступление Украины в Евросоюз. Еще большей неожиданностью стало то, что "за" выступил и глава МИД Венгрии Петер Сийярто (в последние годы между Украиной и Венгрией было много разногласий, именно Будапешт блокировал переговоры с НАТО).

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"Хотел бы объявить, что Венгрия поддерживает эту инициативу, и мы призываем Брюссель поставить вопрос на повестку дня", – заявил он.

Видимые и невидимые бонусы

Еще с 2014 года Украина пыталась сказать ЕС, что лучший способ остановить Путина – принять Украину в Европейский Союз. Тогда бы угроза была минимальной. Пример – отношения РФ со странами Балтии – в Москве понимают за маленькими странами большая Европа. Или же Балкан. Нельзя не заметить, как страны, которые не являются членами ЕС, такие как Босния или Черногория, подвергаются российскому влиянию.

Но остановить Путина на раннем этапе не удалось. Поэтому сейчас необходимо искать новые пути к миру, и, возможно, вступление в ЕС – один из вариантов.

Эксперты говорят, что ныне сложилась уникальная ситуация. Разговор о вступление Украины в ЕС – это не только будет ответ на российскую агрессию, но и поддержка – особенно после завершения военных действий, когда все придется отстраивать.

"Нам нужны будут большие средства для восстановления Украины, а для этого важна помощь Европы. Самой эффективной она будет, если Украина будет членом ЕС – Украина сможет получить большую программу финансовой помощи, — говорит политический аналитик Владимир Горбач. И не исключено, что средства на восстановление Украины могут пойти не из карманов европейских налогоплательщиков, а с арестованных счетов РФ в европейских банках.