Статус країни ЄС для України: що це означатиме для політики та економіки

Європейський Союз розпочав процедуру розгляду української заявки на набуття членства. Коли можна набути офіційного статусу кандидата і як переконати Європу, що найкращий спосіб зупинити Путіна — прийняти Україну до Європейського Союзу?

"З нами Європейський союз буде міцнішим. Без вас Україна буде самотня", — сказав президент України Володимир Зеленський у своєму виступі в Європарламенті 1 березня 2022 року. Він заявив, Україна довела, що обрала Європу, тепер Європа має обрати Україну та підтримати вступ до ЄС.

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Цього ж дня євродепутати проголосували за резолюцію щодо України. Вона рекомендує державам-членам ЄС синхронізувати дії з метою надання Україні статусу кандидата на вступ. Документ підтримала переважна більшість, "проти виступили лише 13, утрималися 26".

Бюрократична процедура

Ще зовсім недавно від європейських політиків Україні доводилося чути, що наші європерспективи занадто туманні, чекати доведеться довго, а всі вимоги виконати швидко не під силу, та і ЄС не готовий до розширення. І тому подавати заявку — безперспективно, мовляв, почуємо відмову, що лише погіршить ситуацію.

Проте Україна не погоджувалась, і навіть більше ставила деякі терміни. Наприклад, п'ятий президент України говорив про 2020-й та 2024-й. Крім того, Україна задекларувала свої наміри в Конституції.

Вже після повномасштабного вторгнення РФ 28 лютого Україна офіційно подала заявку — її підписали президент, прем'єр та голова парламенту. Київ розраховує, що обставини складаються так, що шлях України до членства можуть позбавити традиційних бюрократичних процедур.

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Висока ціна волі. Володимир Зеленський виступив перед Європарламентом

Але навіть без них процес вступу до ЄС — довгий, і про негайний вступ не може йти мови, попереджають експерти. Нинішнє рішення Європарламенту — скоріше політичний крок. По-перше, оскільки воно має рекомендаційний характер, у нього немає повноважень приймати рішення про статус кандидата та процес вступу до ЄС. Рішення залежить від кожної країни ЄС. По-друге, Європарламент і раніше підтримував таку ідею.

Насправді процес вступу до ЄС — це декілька етапів. Перший — підписання Угоди про асоціацію, другий — включення до офіційної програми розширення ЄС, третій — подання заявки на вступ, четвертий — набуття статусу кандидата в члени ЄС, п'ятий — вступ. Для деяких країн цей шлях триває понад десять років. Наприклад, Болгарія подала заявку на вступ у 1994 році, а увійшла до Євросоюзу лише у 2007-му. Нині завдяки спрощеній процедурі Україна опинилася на третьому, оминаючи другий.

Підтримка на рівні

"Поки обіцянка прийняти за спецпроцедурою — це аванс і знак підтримки та солідарності, як реалізовуватимуть — питання відкрите", — говорить політолог Володимир Фесенко. Він упевнений, що саму процедуру реалізовуватимуть вже після закінчення війни.

Насправді більшість жителів ЄС підтримують вступ України до Союзу. Наприклад, у 2014-му таких було 52%. Найбільше незгодних завжди було в Німеччині. Але після оголошення війни можна помітити, як ситуація змінюється — і в риториці лідерів ФРН (хоча все ще досить обережно), і в діях громадян (які десятками тисяч виходять на вулицю на підтримку України). Крім того, оптимізму додають заяви тих європейських політиків, які завжди вважалися близькими Росії. Наприклад, президент Чехії Мілош Земан. Він підписав спільний лист восьми президентів держав ЄС (Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Болгарії, Словенії та Словаччини, Словаччина взагалі запропонувала створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС) про необхідність запустити процес прискореного вступу України до Євросоюзу. Ще більшою несподіванкою стало те, що "за" виступив і глава МЗС Угорщини Петер Сіярто (в останні роки між Україною та Угорщиною було багато розбіжностей, саме Будапешт блокував переговори з НАТО).

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Ще один крок до ЄС: Угорщина підтримала прискорений вступ України в Євросоюз

"Хотів би оголосити, що Угорщина підтримує цю ініціативу, і ми закликаємо Брюссель поставити питання на порядок денний", – заявив він.

Видимі та невидимі бонуси

Ще з 2014 року Україна намагалася сказати ЄС, що найкращий спосіб зупинити Путіна — прийняти Україну до Європейського Союзу. Тоді загроза була б мінімальною. Приклад — відносини РФ із країнами Балтії — в Москві розуміють за маленькими країнами велика Європа. Або ж Балкан. Не можна не помітити, як країни, які не є членами ЄС, такі як Боснія чи Чорногорія, наражаються на російський вплив.

Але зупинити Путіна на ранньому етапі не вдалося. Тому зараз необхідно шукати нові шляхи до світу, і, можливо, вступ до ЄС — один із варіантів.

Експерти кажуть, що наразі склалася унікальна ситуація. Розмова про вступ України до ЄС — це не лише відповідь на російську агресію, а й підтримка — особливо після завершення військових дій, коли все доведеться відбудовувати.

"Нам потрібні будуть великі кошти для відновлення України, а для цього важлива допомога Європи. Найефективнішою вона буде, якщо Україна буде членом ЄС — Україна зможе отримати велику програму фінансової допомоги, — каже політичний аналітик Володимир Горбач. Цілком можливо, що кошти на відновлення України можуть піти не з кишень європейських платників податків, а із заарештованих рахунків РФ у європейських банках.