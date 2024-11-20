В Італії село пропонує американцям, які не голосували за Трампа, будинки за 1 євро

Після результатів голосування в США жителі села запустили вебсайт, орієнтований на потенційних американських емігрантів, де їм пропонують дешеве житло у надії, що засмучені результатом іноземці поспішать купити тут нерухомість.

Італійське село пропонує будинки за 1 долар американцям, засмученим результатами виборів у США. Про це пише CNN.

Так, жителі села Оллалай на острові Сардинія в Італії, яке опинилося на грані зникнення, вирішили скористатися результатами виборів у США і знайшли для себе потенційну можливість для відновлення свого населеного пункту. Вони запрошують до себе американців, які не голосували за Дональда Трампа і засмучені результатами виборів.

Як і багато інших місць у сільській Італії, Оллолай давно намагався привабити іноземців переїхати сюди. Тут вже багато років порожніми стоять багато осель, які продають всього за один євро.

Тепер, після результатів голосування 5 листопада, жителі села запустили вебсайт, орієнтований на потенційних американських емігрантів. Їм пропонують більше дешеві будинки у надії, що засмучені результатом іноземці поспішать купити тут нерухомість.

"Вас втомила глобальна політика? Хочете вести більш збалансований спосіб життя, забезпечуючи нові можливості. Настав час почати будувати своє європейське життя в приголомшливому раю Сардинії", — пишуть розробники сайту.

Для потенційних покупців житла в Оллолай створили сайт

Мер міста Франческо Колумбу розповів, що вебсайт був спеціально створений, щоб привабити американських виборців після президентських виборів. Він каже, що любить Сполучені Штати і переконаний, що американці найкраще допоможуть відродити його громаду.

"Ми просто дуже хочемо і будемо зосереджуватись на американцях перш за все. Ми, звичайно, не можемо заборонити людям з інших країн подавати заявки, але американці матимуть прискорену процедуру. Ми робимо ставку на них, щоб вони допомогли нам відродити село, вони наша виграшна карта", — говорить він.

Колумбу каже, що в селі будуть раді і іншим іноземцям. Тут їм пропонують три категорії житла: безкоштовні тимчасові будинки, будинки за один євро, які потребують ремонту, і готові до заселення будинки за ціною до 100 000 євро ($105 000).

Мер каже, що він створив спеціальну команду, яка супроводжуватиме зацікавлених покупців на кожному етапі покупки, починаючи від організації індивідуальних екскурсій наявними помешканнями до пошуку підрядників, будівельників і оформлення необхідних документів.

За його словами, фотографії та плани наявних порожніх об’єктів незабаром будуть завантажені на вебсайт.

Зазначається, що пропозиції на сайті вже переглянули 38 тисяч користувачів.

Нагадаємо, що українці розкуповують нерухомість в Польщі. Вони вже скупили половину нерухомості, яку продали особам з-за кордону та посіли перше місце серед іноземців.