В Италии село предлагает американцам, которые не голосовали за Трампа, дома за 1 евро

После результатов голосования в США жители села запустили веб-сайт, ориентированный на потенциальных американских эмигрантов, где им предлагают дешевое жилье в надежде, что расстроенные результатом иностранцы поспешат купить здесь недвижимость.

Итальянская деревня предлагает дома за 1 доллар американцам, расстроенным результатами выборов в США. Об этом пишет CNN.

Так, жители деревни Оллалай на острове Сардиния в Италии, которая оказалась на грани исчезновения, решили воспользоваться результатами выборов в США и нашли для себя потенциальную возможность для восстановления своего населенного пункта. Они приглашают к себе американцев, которые не голосовали за Дональда Трампа и расстроены результатами выборов.

Как и многие другие места в сельской Италии, Оллолай давно пытался привлечь иностранцев переехать сюда. Здесь уже много лет пустуют многие дома, которые продают всего за один евро.

Теперь, после результатов голосования 5 ноября, жители села запустили веб-сайт, ориентированный на потенциальных американских эмигрантов. Им предлагают более дешевые дома в надежде, что расстроенные результатом иностранцы поспешат купить здесь недвижимость.

"Вас утомила глобальная политика? Хотите вести более сбалансированный образ жизни, обеспечивая новые возможности. Пришло время начать строить свою европейскую жизнь в потрясающем раю Сардинии", — пишут разработчики сайта.

Для потенциальных покупателей жилья в Оллолай создали сайт для потенциальных покупателей

Мэр города Франческо Колумбу рассказал, что веб-сайт был специально создан, чтобы привлечь американских избирателей после президентских выборов. Он говорит, что любит Соединенные Штаты и убежден, что американцы лучше всего помогут возродить его общину.

"Мы просто очень хотим и будем сосредотачиваться на американцах прежде всего. Мы, конечно, не можем запретить людям из других стран подавать заявки, но американцы будут иметь ускоренную процедуру. Мы делаем ставку на них, чтобы они помогли нам возродить село, они наша выигрышная карта", — говорит он.

Колумбу говорит, что в деревне будут рады и другим иностранцам. Здесь им предлагают три категории жилья: бесплатные временные дома, дома за один евро, требующие ремонта, и готовые к заселению дома по цене до 100 000 евро ($105 000).

Мэр говорит, что он создал специальную команду, которая будет сопровождать заинтересованных покупателей на каждом этапе покупки, начиная от организации индивидуальных экскурсий по имеющимся помещениям до поиска подрядчиков, строителей и оформления необходимых документов.

По его словам, фотографии и планы имеющихся пустующих объектов вскоре будут загружены на веб-сайт.

Отмечается, что предложения на сайте уже просмотрели 38 тысяч пользователей.

Напомним, что украинцы раскупают недвижимость в Польше. Они уже скупили половину недвижимости, которую продали лицам из-за рубежа и заняли первое место среди иностранцев.