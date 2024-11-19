Супертурбіна покладе край газу з Росії: забезпечуватиме енергією всю Європу

Проєкт HyflexPower спрямований на те, щоб продемонструвати потенціал водню як екологічно чистого і доступного енергоносія для виробництва електроенергії і тепла, а також представити альтернативні способи скорочення викидів вуглецю.

Уперше в історії газова турбіна, що працює виключно на відновлюваному водні, була випробувана європейською групою на чолі з Siemens Energy і ENGIE. Про це пише ecoticias.com.

Проєкт HyflexPower спрямований на те, щоб продемонструвати потенціал водню як екологічно чистого і доступного енергоносія для виробництва електроенергії і тепла, а також представити альтернативні способи скорочення викидів вуглецю.

Випробування відбуваються на заводі з виробництва паперової упаковки Smurfit Kappa в Сайя-сюр-В'єн, Франція. Майданчик оснащений промисловою газовою турбіною Siemens Energy SGT-400. Вона адаптована для роботи на водневому паливі. Одним із головних етапів проєкту стало завершення переходу від 30% водневої суміші до 100% водневої роботи турбіни.

Ця розробка не тільки доводить потенціал водню, а й підтверджує, що наявні газові установки можуть бути перетворені в технології на основі водню. Запропонований метод об'єднує кілька прикладних технологій, як-от електроліз, зберігання водню і конверсія.

Головна перевага цієї інтеграції полягає в тому, що вона дає змогу ефективно використовувати відновлюваний водень, що стало еталоном для майбутніх проєктів промислової декарбонізації. Siemens Energy вважає, що це введення використання водню є економічним перетворенням чистої, раніше відкинутої галузі енергії на практичне промислове застосування.

Використання турбіни із зеленим воднем — завдання аж ніяк не з легких. Однак характеристики водню, його швидкість згоряння і температура полум'я створюють серйозні проблеми з точки зору опору матеріалу і безпеки. Команда проєкту зуміла перетворити ці проблеми на можливості, впровадивши нову технологію сухого спалювання з низьким рівнем викидів. Ба більше, для виробництва водню знадобилося розгортання електролізера потужністю 1 МВт і зберігання в резервуарі об'ємом майже тонну.

Це важливий крок у розвитку технологій, оскільки він допомагає подолати проблеми, що виникають під час використання водню у виробничих процесах, особливо в енергоємних галузях, як-от целюлозно-паперова, цементна і сталеливарна промисловість. Проєкт демонструє, що наявну інфраструктуру можна перепрофілювати для використання водню, таким способом надаючи можливості для галузей, які бажають скоротити споживання газу, наприклад, з країни-агресора Росії, зберігши водночас той самий рівень продуктивності.

Багато секторів промисловості все ще борються з беземісійним опаленням, і технологія генерації тепла, мабуть, вирішує цю проблему. Потенціал використання водню для виробництва як електроенергії, так і тепла з поновлюваних джерел енергії, як-от енергія вітру та сонця, є революційним у тому, як галузі адаптуватимуться до зеленої енергетики.

Відповідно до розвитку проєкту консорціум планує підвищити параметри технології та вивчити можливості її комерціалізації. Цей проєкт також може допомогти досягти кліматичних цілей, оскільки він використовує чистий водень на будь-якому промисловому об'єкті. Крім того, він добре відповідає загальній меті Європейської комісії щодо сприяння переходу на чисту енергію та допомоги галузям у досягненні чистого нуля.

Ініціатива HyflexPower являє собою великий крок уперед у використанні відновлюваного водню в промислових процесах. Це поліпшення ілюструє здатність водню "змінювати" сектори, які важко декарбонізувати. Він планує впровадити і комерціалізувати його в більших масштабах, в такий спосіб пропонуючи більш стійке майбутнє для галузей не тільки в Європі, а й у всьому світі.

Раніше ми писали, що новий каталізатор використовує світло, а не тепло для виробництва зеленого водню. Нове дослідження змінить хімічний процес, на який припадає понад половина світового виробництва водню.