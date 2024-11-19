Cупертурбина положит конец газу из России: будет обеспечивать энергией всю Европу

Проект HyflexPower направлен ​​на то, чтобы продемонстрировать потенциал водорода как экологически чистого и доступного энергоносителя для производства электроэнергии и тепла, а также представить альтернативные способы сокращения выбросов углерода.

Впервые в истории газовая турбина, работающая исключительно на возобновляемом водороде, была испытана европейской группой во главе с Siemens Energy и ENGIE. Об этом пишет ecoticias.com.

Проект HyflexPower направлен ​​на то, чтобы продемонстрировать потенциал водорода как экологически чистого и доступного энергоносителя для производства электроэнергии и тепла, а также представить альтернативные способы сокращения выбросов углерода.

Испытания проходят на заводе по производству бумажной упаковки Smurfit Kappa в Сайя-сюр-Вьен, Франция. Площадка оснащена промышленной газовой турбиной Siemens Energy SGT-400. Она адаптирована для работы на водородном топливе. Одним из главных этапов проекта стало завершение перехода от 30% водородной смеси к 100% водородной работе турбины.

Эта разработка не только доказывает потенциал водорода, но и подтверждает, что существующие газовые установки могут быть преобразованы в технологии на основе водорода. Предложенный метод объединяет несколько прикладных технологий, таких как электролиз, хранение водорода и конверсия.

Главное преимущество этой интеграции заключается в том, что она позволяет эффективно использовать возобновляемый водород, что стало эталоном для будущих проектов промышленной декарбонизации. Siemens Energy считает, что это введение использования водорода является экономичным превращением чистой, ранее отвергнутой области энергии в практическое промышленное применение.

Использование турбины с зеленым водородом — задача, отнюдь не из легких. Однако характеристики водорода, его скорость сгорания и температура пламени создают серьезные проблемы с точки зрения сопротивления материала и безопасности. Команда проекта сумела превратить эти проблемы в возможности, внедрив новую технологию сухого сжигания с низким уровнем выбросов. Более того, для производства водорода потребовалось развертывание электролизера мощностью 1 МВт и хранение в резервуаре объемом почти тонну.

Это важный шаг в развитии технологий, поскольку он помогает преодолеть проблемы, возникающие при использовании водорода в производственных процессах, особенно в энергоемких отраслях, таких как целлюлозно-бумажная, цементная и сталелитейная промышленность. Проект демонстрирует, что существующую инфраструктуру можно перепрофилировать для использования водорода, тем самым предоставляя возможности для отраслей, желающих сократить потребление газа, например, из страны-агрессора России, сохранив при этом тот же уровень производительности.

Многие секторы промышленности все еще борются с безэмиссионным отоплением, и технология генерации тепла, по-видимому, решает эту проблему. Потенциал использования водорода для производства как электроэнергии, так и тепла из возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра и солнца, является революционным в том, как отрасли будут адаптироваться к зеленой энергетике.

В соответствии с развитием проекта консорциум планирует повысить параметры технологии и изучить возможности ее коммерциализации. Этот проект также может помочь достичь климатических целей, поскольку он использует чистый водород на любом промышленном объекте. Кроме того, он хорошо соответствует общей цели Европейской комиссии по содействию переходу на чистую энергию и помощи отраслям в достижении чистого нуля.

Инициатива HyflexPower представляет собой большой шаг вперед в использовании возобновляемого водорода в промышленных процессах. Это улучшение иллюстрирует способность водорода "изменять" секторы, которые трудно декарбонизировать. Он планирует внедрить и коммерциализировать его в более крупных масштабах, тем самым предлагая более устойчивое будущее для отраслей не только в Европе, но и во всем мире.

Ранее мы писали, что новый катализатор использует свет, а не тепло для производства зеленого водорода. Новое исследование изменит химический процесс, на который приходится более половины мирового производства водорода.