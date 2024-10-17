"Знадобиться лише кілька тижнів": Україна всерйоз розглядає повернення ядерної зброї, — Bild

Україна не планує миритись "з другим походом" російського війська на Київ. Тому країна може відновити ядерний потенціал, зазначають журналісти.

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Українська влада розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї, і на це потрібно лише декілька тижнів. Про це повідомляє видання Bild з посиланням на високопоставленого українського чиновника

Експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке з посиланням на високопосадовця зазначив, що Україна не буде миритись з другим походом ЗС РФ на Київ. У цьому випадку буде відновлено український ядерний арсенал, від якого країна добровільно відмовилася у 1990-ті.

"У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться лише кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу", — попередив цей український чиновник, який займається постачанням зброї.

Він додав, що заходу слід "менше думати про червоні лінії Росії і набагато більше про наші червоні лінії".

Нагадаємо, 17 жовтня президент України Володимир Зеленський виступив в Єврораді. Він зазначив, що під час зустрічі з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом вони спілкувались про Будапештський меморандум та гарантії безпеки. За словами голови української держави, він сказав Трампу, що Україна має право або відновити ядерну зброю, або бути членом якогось безпекового альянсу.

Під час виступу в Єврораді 17 жовтня Володимир Зеленський представив "план перемоги". Одним із головних пунктів якого є розміщення на території країни стратегічного неядерного пакета стримування. Він звузить варіативність дій до приєднання до чесного дипломатичного процесу для справедливого завершення війни або втрати можливості продовжувати агресивну війну.