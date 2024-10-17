Третій пункт "плану перемоги": Зеленський пояснив суть неядерного стримування РФ (відео)

Глава держави підкреслив, що ця ініціатива або змусить Росію брати участь у реальних мирних переговорах, або дасть змогу знищити військові цілі РФ.

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Під час виступу в Єврораді 17 жовтня президент Володимир Зеленський представив "план перемоги", одним із головних пунктів якого є розміщення на території країни стратегічного неядерного пакета стримування. Відео виступу глави держави опубліковано на каналі Офісу президента України.

Зеленський зазначив, що пропозиція спрямована на забезпечення довгострокової безпеки України та захисту від можливих агресивних дій Росії в майбутньому. А третій пункт "плану перемоги", присвячений стримуванню, містить секретний застосунок, який було передано лідерам США, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини, а також буде передано іншим країнам.

"Ми пропонуємо розмістити на українській землі пакет стримування, який або змусить Росію брати участь у реальних мирних переговорах, або дасть змогу знищити їхні військові цілі... Російське керівництво агресивно діє тільки тоді, коли переконане, що не отримає адекватної руйнівної відповіді", — заявив президент.

Таким чином пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої військової загрози з боку Росії і який звузить варіативність дій Москви до таких перспектив: або приєднатися до чесного дипломатичного процесу для справедливого завершення війни, або гарантовано втратити можливість продовжувати агресивну війну.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 16 жовтня представив частковий план із завершення війни в Україні, що складається з п'яти пунктів і покликаний примусити Росію зупинити бойові дії за допомогою переговорів.

А радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "план перемоги", який представив президент Зеленський, не передбачає звільнення всіх окупованих Росією територій військовим шляхом.