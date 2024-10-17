Україна не вступить до НАТО до червня: Зеленський представив план перемоги без секретних пунктів, — WP

За словами журналістів, від початку повномасштабного вторгнення Альянс стикався зі складнощами в пошуку способів зближення з Україною без офіційного запрошення.

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Президент України Володимир Зеленський представив частковий план із завершення війни в Україні, що складається з п'яти пунктів і покликаний примусити Росію зупинити бойові дії шляхом переговорів. Ключовий елемент плану — офіційне запрошення в НАТО, що західні союзники України не поспішають розглядати до завершення війни. Про це пише The Washington Post.

Зеленський представив план парламенту України в середу, водночас не було розкрито його секретних пунктів. Про них повідомили приватно ключовим союзникам, таким як США.

Запрошення до НАТО

Перший розділ плану включає офіційне запрошення України в найближчому майбутньому. Це не означає, що Україна стане членом Альянсу до закінчення війни, це лише "запевнення в рішучості", яке повинно продемонструвати, що західні партнери бачать Україну у своїй "архітектурі безпеки", зазначив Зеленський.

Партнери України з НАТО не поспішають із запрошенням України поки триває війна, і прохання Зеленського про запрошення ставить військовий блок у складне становище, зазначають автори публікації. Від початку повномасштабного вторгнення Альянс стикався зі складнощами в пошуку способів зближення з Україною без офіційного запрошення.

За словами журналістів, будь-яке рішення про пропозицію почати переговори про членство навряд чи буде ухвалено до наступного саміту в Нідерландах у червні.

Оборона

Другий пункт — "Оборона". Зосереджений на зміцненні можливостей України повернути територію і "перенести війну на територію Росії". Передбачено продовження військових операцій на території РФ з метою зміцнення спроможності України відкинути війська РФ з окупованих територій в Україні.

План також передбачає посилення ППО і спільне перехоплення російських ракет і безпілотників із сусідніми країнами вздовж міжнародного кордону. Україна хоче розширити застосування своїх безпілотників і ракет і зняти обмеження на використання зброї, що постачається Заходом, для далекобійних ударів по військовій інфраструктурі РФ.

Україна також прагне отримати більший доступ до широкого спектра розвідданих від союзників і супутникової інформації в реальному часі. Цей розділ плану містить конфіденційні елементи, доступні тільки союзникам із "відповідним потенціалом допомоги", уточнив Зеленський.

Західні партнери побоюються, що Україна використовуватиме передану зброю з будь-якою метою, окрім оборонної, через страх бути втягнутими в конфлікт, зазначає The Washington Post. Україна давно лобіює скасування обмежень США на зброю великої дальності, але червона лінія адміністрації Байдена залишилася незмінною.

Стримування

У розділі плану, присвяченому стримуванню, Україна закликає до розгортання засобів неядерного стримування на своїй території, якого буде достатньо для захисту країни від будь-якої військової загрози з боку РФ. Зеленський не став вдаватися в подробиці такого неядерного стримування, але сказав, що його використовуватимуть проти конкретних російських військових цілей.

Секретні частини цього розділу були передані США, Великій Британії, Франції, Італії та Німеччині.

Економіка

Четвертий розділ присвячено розвитку стратегічного економічного потенціалу України. Зеленський підкреслив, що Україна багата на природні ресурси, включно з критично важливими металами "вартістю в трильйони доларів США". Економічна частина плану також включає секретне доповнення, доступне тільки обраним партнерам.

Післявоєнний період

П'ятий розділ орієнтований на післявоєнний період. Зеленський заявив, що після війни Україна матиме велику армію досвідчених військових і також згадав про те, що українські підрозділи можуть замінити певні американські підрозділи в Європі.

Нагадаємо, що, згідно з журналістським розслідуванням, комбатом ТрО призначили офіцера, пов'язаного з бойовиками "ДНР".

Також повідомлялося, що у ЗСУ відреагували на повідомлення про відхід ЗСУ з Гірника.