Украина не вступит в НАТО до июня: Зеленский представил план победы без секретных пунктов, — WP

По словам журналистов, с начала полномасштабного вторжения Альянс сталкивался со сложностями в поиске способов сближения с Украиной без официального приглашения.

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Президент Украины Владимир Зеленский представил частичный план по завершению войны в Украине, состоящий из пяти пунктов и призванный принудить Россию остановить боевые действия посредством переговоров. Ключевой элемент плана — официальное приглашение в НАТО, что западные союзники Украины не спешат рассматривать до завершения войны. Об этом пишет The Washington Post.

Зеленский представил план парламенту Украины в среду, при этом не были раскрыты секретные пункты плана. О них сообщили частным порядком ключевым союзникам, таким как США.

Приглашение в НАТО

Первый раздел плана включает официальное приглашение Украины в ближайшем будущем.

Это не значит, что Украина станет членом Альянса до окончания войны, это "заверение в решимости", которое должно продемонстрировать, что западные партнеры видят Украину в своей "архитектуре безопасности", отметил Зеленский. Партнеры Украины из НАТО не спешат с приглашением Украины пока продолжается война, и просьба Зеленского о приглашении ставит военный блок в сложное положение, отмечают авторы публикации.

С начала полномасштабного вторжения Альянс сталкивался со сложностями в поиске способов сближения с Украиной без официального приглашения. По словам журналистов, любое решение о предложении начать переговоры о членстве вряд ли будет принято до следующего саммита в Нидерландах в июне.

Оборона

Второй пункт, озаглавленный как "Оборона", сосредоточен на укреплении возможностей Украины вернуть территорию и "перенести войну на территорию России".

Предусмотрено продолжение военных операций на территории РФ с целью укрепления способности Украины отбросить войска РФ с оккупированных территорий в Украине.

План также включает усиление ПВО и совместный перехват российских ракет и беспилотников с соседними странами вдоль международной границы. Украина хочет расширить применение своих беспилотников и ракет и снять ограничения на использование поставляемого Западом оружия для дальнобойных ударов по военной инфраструктуре РФ.

Украина также стремится получить больший доступ к широкому спектру разведданных от союзников и спутниковой информации в реальном времени. Этот раздел плана содержит конфиденциальные элементы, доступные только союзникам с "соответствующим потенциалом помощи", уточнил Зеленский.

Западные партнеры опасаются, что Украина будет использовать переданное оружие в каких-либо целях, кроме оборонительных, из-за страха быть втянутыми в конфликт, отмечает The Washington Post.

Украина давно лоббирует отмену ограничений США на оружия большой дальности, но красная линия администрации Байдена осталась неизменной.

Сдерживание

В разделе плана, посвященном сдерживанию, Украина призывает к развертыванию средств неядерного сдерживания на своей территории, которого будет достаточно для защиты страны от любой военной угрозы со стороны РФ.

Зеленский не стал вдаваться в подробности такого неядерного сдерживания, но сказал, что оно будет использоваться против конкретных российских военных целей.

Секретные части этого раздела были переданы США, Великобритании, Франции, Италии и Германии.

Экономика

Четвертый раздел посвящен развитию стратегического экономического потенциала Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украина богата природными ресурсами, включая критически важные металлы "стоимостью в триллионы долларов США".

Экономическая составляющая плана также включает секретное дополнение, доступное только избранным партнерам.

Послевоенный период

Пятый раздел ориентирован на послевоенный период. Зеленский заявил, что после войны Украина будет иметь большую армию опытных военных и также упомянул о том, что украинские подразделения могут заменить определенные американские подразделения в Европе.

Напомним, что, согласно журналистскому расследованию, комбатом ТрО назначили офицера, связанного с боевиками "ДНР".

Также сообщалось, что в ВСУ отреагировали на сообщения об уходе ВСУ из Горняка.