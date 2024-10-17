В соцсетях сообщили об уходе ВСУ из Горняка: в Силах обороны отреагировали

Военнослужащие продолжают держать оборону в населенном пункте. Боец с позывным "Мучной" добавил, что россияне также продвигаются к окраинам Курахово.

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Силы обороны и дальше продолжают находиться в городе Горняк Донецкой области, несмотря на распространенную в сети информацию об оставлении населенного пункта. Об этом в своем телеграмм-канале заявил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Были слухи, что из Горняка вроде бы мы отходим. Нет, все бойцы еще находятся внутри и, несмотря на тяжелые натиски, держат позиции", — проинформировал он.

Украинский защитник рассказал, что на Покровском направлении ВС РФ атакуют авиацией и тяжелой артиллерией Измайловку и Новоселидовку.

"Наши казаки уверенно держат рубежи, враг дальше не может продвигаться. Сейчас активно начинают хряки работать в направлении Александрополя и Кураховки — там сейчас ярость. Также враг активно насыпает по окрестностям Курахово, которые уже идут через мост, поэтому совсем скоро они начнут ползти из Максимильяновки чтобы дать возможность, другим группам контратаковать через реку в сторону Курахово", — рассказал "Мучной".

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что на Покровском направлении наши защитники остановили 15 атак в районах населенных пунктов Луч, Крутой Яр и Селидово. Активнее всего российские оккупанты действовали вблизи Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 52 атаки возле Цукурино, Новоселидовки, Горняка, Георгиевки и вблизи Водяного.

Напомним, что по данным командования, на Покровском направлении россияне потеряли 155 человек личного состава ликвидированными и ранеными. Также потеряно большое количество военной техники, включая танк и минометы.

16 октября OSINT-аналитики сообщали об оккупации поселка Островское Покровского района Донецкой области. Захват населенного пункта позволил россиянам выйти к реке Волчья.