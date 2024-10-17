У соцмережах повідомили про відхід ЗСУ з Гірника: в Силах оборони відреагували

Військовослужбовці продовжують тримати оборону в населеному пункті. Боєць з позивним "Мучной" додав, що росіяни також просуваються до околиць Курахового.

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Сили оборони і далі продовжують перебувати в місті Гірник на Донеччині, попри поширену в мережі інформацію про залишення населеного пункту. Про це в своєму телеграм-каналі заявив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Були чутки, що з Гірника начебто ми відходимо. Ні, всі бійці ще перебувають всередині та попри важкі натиски тримають позиції", — проінформував він.

Український захисник розповів, що на Покровському напрямку ЗС РФ атакують авіацією та важкою артилерією Ізмайлівку та Новоселидівку.

"Наші козаки впевнено тримають рубежі, ворог далі не може просуватися. Зараз активно починають хряки працювати в напрямку Олександрополя та Курахівки — там зараз лють. Також ворог активно насипає по околицях Курахового, які вже йдуть через міст, тому зовсім скоро вони почнуть повзти з Максимільянівки щоб дати можливість, іншим групам контратакувати через річку у бік Курахового", — розповів "Мучной".

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 15 атак в районах населених пунктів Промінь, Крутий Яр та Селидове. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Селидового.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 52 атаки біля Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Георгіївки та поблизу Водяного.

Нагадаємо, що за даними командування, на Покровському напрямку росіяни втратили 155 осіб особового складу ліквідованими та пораненими. Також втрачено велику кількість військової техніки, включно з танком і мінометами.

16 жовтня OSINT-аналітики повідомляли про окупацію селища Острівське Покровського району Донецької області. Захоплення населеного пункту дало змогу росіянам вийти до річки Вовча.