ЗС РФ окупували населений пункт і просунулися в Запорізькій області, — DeepState

За даними Генштабу ЗСУ, на Курахівському напрямку за добу росіяни намагалися 40 разів прорвати оборону українських військ. Також окупанти не полишають спроб штрумів на різних напрямках у Запорізькій області.

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Збройні сили Російської Федерації окупували селище Острівське Покровського району Донецької області. Про це 15 жовтня повідомили OSINT-аналітики DeepState.

ЗС РФ окупували Островське Фото: deepstatemap.live

Судячи з карти, окупація селища дала змогу вийти до річки Вовча, у руслі якої розташовані Карлівське і Курахівське водосховища.

Росіяни просунулися в місті Торецьк Фото: deepstatemap.live

Ситуація в районі Цукуріно за версією OSINT-аналітиків Фото: deepstatemap.live

Крім того, окупаційна армія просунулася в місті Торецьк і поблизу селища Цукурине, що в Покровському районі Донецької області.

Ситуація в районі Левадного за версією OSINT-аналітиків Фото: deepstatemap.live

Також просування ворожих сил фіксується в Запорізькій області — в районі села Левадне.

Ситуація на фронті

Згідно з вечірнім зведенням Генерального штабу Збройних сил України від 15 жовтня, на Курахівському напрямку ЗС РФ здійснили 40 спроб прорвати оборону ЗСУ поблизу Кремінної Балки, Новодмитрівки, Цукуриного, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Антонівки та Катеринівки. Зафіксовано 32 бойових зіткнення, ще 2 відбувалися в момент публікації зведення.

Крім того, на Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення неподалік Малої Токмачки, а на Придніпровському напрямку Силами оборони України було зупинено п'ять спроб окупантів атакувати позиції ЗСУ.

Що стосується Торецького напрямку, там ворог за підтримки бомбардувальної авіації здійснив дев'ять штурмів. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Дачного та Щербинівки. Повідомляється, що всі атаки було відбито.

Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко заявив, що основною метою ЗС РФ є Покровськ після захоплення Вугледара в Донецькій області. По фронту не вдалося окупувати місто, тому, за його словами, противник може організувати повільне його охоплення з півдня і півночі.