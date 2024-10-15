РФ намагається прорватися на сході: що відбувається біля Покровська та чи візьме ворог місто в котел

Бої тривають по всій лінії зіткнення, ситуація на Покровському напрямку ускладнилася. Фокус розповідає, чи може ворог оточити місто та що відбувається на фронті.

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Військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що основною ціллю ЗС РФ є Покровськ після захоплення Вугледара у Донецькій області. За його словами, по фронту не вдалося окупувати місто, тому противник може організувати повільне його охоплення з півдня та півночі.

Фокус дізнався про оперативну ситуацію на цій ділянці фронту, та чи все ж таки можуть росіяни взяти Покровськ у котел.

Що відбувається на Покровському напрямку

Ігор Романенко розповів Фокусу, що ситуація на Покровському напрямку ускладнюється. Ворог має ресурси та резерви, а тому просувається, але вже не так, як це було місяць тому. Наступальний темп противника був збитий українськими бійцями.

За словами експерта, наразі ЗС РФ перегрупувалися та роблять акцент безпосередньо на Курахівський напрямок, то до цього це був Вугледар. Окупанти захопили місто, після чого почали просування з Водяного на наступний рубіж та наступ на північ, аби захопити Курахове та далі просунутися на Покровськ.

"Оскільки наступати по фронту росіянам швидко не вдалося, то вони вибрали підходи, пов'язані з тим, що на Покровськ треба просуватися ось так з півдня. І вони це здійснюють повільно з півночі", — сказав Романенко.

Він уточнив, що для того, аби зупинити вороже просування, потрібні ресурси, а їхнє швидше постачання від союзників під великим питанням. Тоді як український оборонно-промисловий комплекс задовольняє потреби лише на 15-20% на окремих напрямках. Ба більше, у війську не вистачає особового складу, адже темпи мобілізації знизилися, зауважив експерт.

Співзасновник DeepState Роман Погорілий заявив, що на Покровському напрямку ситуація залишається складною.

"Тривають бої по всій лінії зіткнення, ворог не полишає спроб прориватися. Активно ведуться бойові дії, зокрема в Новогродівці, якщо говорити прямо про Покровськ. Але бачимо, що на сьогодні і останнім часом суттєвих і великих просувань не спостерігається", — розповів Фокусу Погорілий.

Він зауважив, що українські військові роблять свою роботу. Певною мірою противник десь перегрупувався, змінив вектор застосування своїх сил, десь просто "обламує зуби".

Російські військові активно зосередилися на Селидовому, вони намагаються обійти його, тривають бої в Новогродівці, але Сили оборони дають противнику "по зубах", зазначив аналітик. За його словами, армія ворога нещодавно захопила три населені пункти — Крутий Яр, Красний Яр, Миколаївку.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов зауважив у розмові з Фокусом, що противник намагався слідувати з півдня, зокрема, це захід з Курахівському напрямку, проте нині там зупинене вороже просування.

"На Покровському напрямку ми більш-менш вирівняли ситуацію, на сьогодні там точаться важкі бої, але просування ворога мінімальне", — сказав Жданов.

Чи може РФ взяти Покровськ у котел?

Ігор Романенко зауважив, що на поточний час є передумови для котла між Покровськом та Кураховим.

"Гірняк, якщо подивитися на мапу, і Курахівка, наші послідовно виходять з нього. А оскільки все це робили з воєнної точки зору, все ж керуємо ми процесом, то там не повинно бути. Ми з Вугледара вийшли і там здійснимо", — пояснив експерт та підсумував, що завжди потрібно мати на увазі вірогідність якихось гірких сценаріїв.

Він наголосив, що нині ситуація на фронті контролюється з боку українських управлінських структур.

Роман Погорілий сказав, що, дивлячись на мапу, можна побачити, що навіть наближено не складається ймовірність того, що ворог візьме Покровськ у котел.

"Те, що вони (окупанти. — Ред.) рухаються в сторону Покровська, Мирнограда, щоб взяти ці населені пункти й дійти до кордонів Донецької області, це так. Але котли якісь і оточення — явно не зараз про це доречно говорити, виходячи з ситуації", — пояснив аналітик.

За його словами, українські військові докладають максимальних зусиль, аби цього не сталося. Також подальші дії залежать від обстановки, що складеться, ресурсів, дій українського командування.

Олег Жданов розповів, що противнику до Покровська ще потрібно йти понад десять кілометрів. Він повідомив, що місто не можуть взяти в котел.

За словами експерта, оточення міста — це може бути одним із варіантів розвитку подій на полі бою. Але для цього потрібно, аби українські військові відступали, а росіяни прорвали оборону.

"Такого поки що немає. Є поступове просування ворога за рахунок витіснення нас з оборонних рубежів, переваги в чисельності особового складу, техніки й вогневої переваги, особливо панування в повітрі. Це є, але казати, що завтра вони оточать Покровськ, ні", — пояснив він.

Також Жданов заявив, що російські військові не можуть просунутися до Мирнограда. На Покровському напрямку жодних спроб оточення українських бійців не було за останні півтора місяця. Противник намагався обійти Новогродівку, Гродівку, проте в нього не вийшло. Він наступав в лоб, а українці поступово відходили.

Український військовослужбовець з 25-ї ОПДБр з позивним "Мучной", який воює на Покровському напрямку, повідомив Фокусу, що для того, аби захопити Покровськ, ворогу потрібно пройти "ніх*ера собі скільки".

Ба більше, спочатку ЗС РФ потрібно вибити українських захисників з Селидового, тим самим вийти по залізничному полотну на Вишневе, а вже від цього населеного пункту до Петрівки та продовжувати рух по залізниці, як це було в Очеретиному. Також росіянам необхідно від Новогродівки вийти на захід через поля, аби перекрити трасу та хоча б зайти до Лисівки, аби звідти вже "щось робити".

Покровський напрямок не пріоритетний для ЗС РФ

Жданов зауважив, що Покровський напрямок не є пріоритетним для ворога, тоді як головний удар РФ здійснює на Курахівському.

"Росіяни намагаються взяти Курахове і з півдня зайти на Покровськ. Але для того, щоб рухатися на Курахівському напрямку вперед, знову ж таки, їм треба вирішити питання з нашим плацдармом в районі Невельського", — сказав він.

Експерт запевнив, що подальший рух росіян у бік Покровська неможливий без ліквідації українського плацдарму та захоплення Курахового.

Нагадаємо, 13 жовтня український військовослужбовець з 25-ї ОПДБр з позивним "Мучной" розповів Фокусу, що ЗС РФ сфокусувалися на продавленні української лінії оборони та виходу до Покровська й Мирнограда в Донецькій області. Він зазначив, що для цього ворог застосовує техніку.

10 жовтня головний сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов повідомив, що РФ може відновити наступ в напрямку Покровська вже цього місяця. За його словами, українцям не можна розслаблятися в жодному разі.