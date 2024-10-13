РФ може готуватися до масованого штурму на одному з напрямків: військовий розповів Фокусу деталі

На Покровському напрямку Донецької області ЗС РФ застосовують техніку, адже не можуть пройти піхотою. За словами бійця з позивним "Мучной", наразі противнику складно просуватися.

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Збройні сили Російської Федерації сфокусували увагу на продавленні української лінії оборони та виходу відразу до Покровська та Мирнограда на Донбасі. Про це розповів Фокусу український військовослужбовець з 25-ї ОПДБр з позивним "Мучной".

За його словами, для того, аби досягти своєї мети, противник застосовує техніку. Він не може пройти піхотними підрозділами, оскільки по ньому відразу працює українська зброя.

"Ворог намагається пробити шлях через залізне полотно на північ від Новогродівки, тим самим вийти на південно-західну частину Мирнограда. У лобову вони не підуть, будуть обходити з боків його", — сказав "Мучной".

Він наголосив, що під українським контролем перебуває траса Покровськ — Селидове, проте росіяни намагаються її перерізати. Крім цього, боєць розповів, що тривають бої за шахту імені Коротченка на схід від міста. Зокрема, ворог вдарив ракетною типу Х-38 по одній із забудов, тоді як в лобову атаку сильно не йде.

"Тому по всьому колу вони (росіяни, — ред.) проводять ДРГ-операції, щоб виявити наші вогневі позиції. Вони зараз сліпі та нічого не бачать, тому їм важко зараз просуватися", — заявив боєць.

Військовослужбовець "Мучной" зауважив, що також окупанти тиснуть на захід від Цукуриного в бік Новодмитрівки. Наразі це відбувається без особливого успіху й інтенсивних рухів, ворог ставить акцент на Новоселидівку та Ізмайлівку.

"Ворог зміг перейти лінію ярів та намагається перерізати дорогу до Гірника та Курахівки. Вважаю, що найближчим часом слід очікувати масований штурм від п*дарів. Тому тримаємо стрій, наші козаки повинні вистояти", — додав "Мучной".

Нагадаємо, 10 жовтня головний сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов повідомив, що ЗС РФ можуть відновити наступ у напрямку Покровська на Донбасі в жовтні. Він зауважив, що ворог продовжує концентруватися біля Селидового, Вугледара та Курахового.

Того ж дня у ЗМІ розповіли, що ЗС РФ просуваються на сході, проте платять за це дуже високу ціну. Зокрема, ворог буквально обмінює солдат на території.