ЗС РФ продовжують активно намагатися продавити українську оборону, буквально обмінюючи території на своїх солдатів. За даними офіційних осіб США, загальні втрати особового складу окупаційних військ становлять понад 600 тисяч осіб.

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Окупаційні російські війська продовжують своє просування на сході України, однак платять за це дуже шалену ціну, буквально обмінюючи солдат на території, і "цьому не видно кінця". Про це пише видання Politico.

Медіа посилається на заяви офіційних осіб у США, які кажуть, що за останні тижні Росія досягла повільних, але стабільних успіхів проти України. Водночас вересень стань найкривавішим місяцем на третій війни РФ проти України, а загальна кількість втрат досягла пораненими та вбитими у понад 600 000 осіб.

Журналісти пишуть, що за кілька останніх місяців росіяни захопили кілька ключових міст на сході України, які Сили оборони вперто втримували від "масованих російських наступів". Один з чиновників у США відзначив, що наразі російські "невтомні та криваві перемоги" відбуваються поблизу Покровська, який є головним транспортним вузлом для передових українських сил. Втрата міста стала б серйозним ударом для українських сил, які воюють на сотнях миль всієї лінії фронту.

Водночас російські наступальні дії з літа складалися з масованих артилерійських атак, за якими слідували великі переміщення військ, які стрімголов мчали до добре закріплених українських позицій. Це призвело до десятків тисяч втрат, оскільки московське командування, схоже, вирішило застосувати стратегію обміну військ на землю.

Медіа наголошує, що загалом здобутки Росії за цей час були найкращими з початку вторгнення до України. Схоже, що Москва, робить ставку на те, що її втрати є прийнятними, принаймні в короткостроковій перспективі. Україна направила війська, щоб заповнити прогалини на своїх лініях фронту, але продовжує відступати протягом літа, бо не в змозі повністю протистояти постійним російським навалам.

Водночас західні аналітики були занепокоєні тим, що, мовляв, саме Курська операція українських сил стала причиною нестачі певної кількості підрозділів на Сході. Однак американський військовий чиновник заявив ЗМІ, що, за розрахунками аналітиків, Україна може продовжувати бойові дії в Курській області РФ протягом "місяців, перш ніж росіяни зможуть повністю організувати відповідь".

Журналісти наголошують, що Україна змогла підтримувати оперативні сили в зоні бойових дій на Курщині. Водночас росіяни мають низку проблем через погану координацію та характер планування, що не дозволяє їм перейти в наступ, сказав чиновник.

"Наразі нічого не вказує на те, що вони [росіяни] готові зробити серйозні кроки для повернення Курська, і я не думаю, що вони зможуть зробити це найближчим часом", — констатував неназваний чиновник.

Нагадаємо, 9 жовтня ISW у своєму звіті спрогнозував, що наступ РФ може завершити уже в найближчі місяці. На думку фахівців, ЗС РФ вичерпали багато з тих резервів, які накопичили для наступальної кампанії у 2024 році.

Пізніше видання Foreign Policy відзначило, що операція ЗСУ в Курській області може стати ключем України до перемоги. Журналісти переконані, що операція показала всю беззубість російських ядерних погроз Кремля, а Київ отримав серйозний козир на свою користь у випадку будь-яких перемовин з РФ.