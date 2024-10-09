Операція ЗСУ в Курській області може стати ключем України до перемоги, — Foreign Policy

Українська операція в Курській операції показала всю беззубість російських ядерних погроз Кремля. Однак попри низку проблем на полі бою, зокрема на сході України, Київ отримав серйозний козир на свою користь у випадку будь-яких перемовин з РФ.

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Офензива Сил оборони України в російську Курську область надала Києву важливу політичну перемогу, яка дозволила показати нерелевантність ядерних погроз Кремля. Незалежно від того, чи будуть утримані ці території, чи обміняні надалі, операція Києва може стати важливим ключем для перемовин у майбутньому, йдеться в матеріалі видання Foreign Policy.

Медіа зазначає, що український президент Володимир Зеленський очікував пришвидшення на отримання дозволу від західних партнерів на використання західної зброї для далекобійних ударів углиб РФ з початку наступу ЗСУ. Водночас у Вашингтоні не змінили своєї позиції, і далі відмовляли Україні в цьому питанні. Однак нарощування можливостей українського ВПК на виробництво засобів дальньої дії дозволяє завдавати значних ударів по російському тилу, що лише посилює тиск на Кремль.

Журналісти пишуть, що очевидною метою входження ЗСУ в Курську область було намагання відвернути увагу частини ресурсів РФ від східної частини Донеччини, де російські окупаційні війська продовжують вести свій наступ. Попри серйозні втрати військ країни-агресора, ЗС РФ продовжує своє поступове просування.

"[Українська] оборона на сході поступово згинається під вагою, здавалося б, від нескінченних "м’ясних штурмів" російських військ на виснажені українські оборонні позиції", — сказано у тексті статті.

ЗМІ підкреслює, що вторгнення в Курську область РФ, можливо, "допомогло досягти ширшої стратегічної мети". Окупувавши територію Росії — і якщо Україна успішно продовжить захищати цю територію — тоді, якщо цей конфлікт буде заморожено на нинішніх лініях контролю, Москва не може претендувати на будь-яку перемогу у цій війні, коли українські війська де-юре зберігають присутність на її території.

Медіа вказує, що на Заході зростає кількість тих, хто виступає за необхідність перемовин між Україною та РФ. Однак жодна зі сторін не планує робити жодних кроків для формування умов мирної угоди, що задовольнили б і Київ, і Москву. І саме тут операція ЗСУ В Курській області може стати "важливим елементом у цій грі" — українська сторона може обміняти російську територію на окуповані Росією українські регіони.

Журналісти додають, що поки що значна більшість українців проти будь-яких територіальних поступок на користь РФ. Однак все більша кількість громадян України не заперечують проти формули обміну чужих територій на свої у випадку перемовин. Та тільки така комбінація буде можливою лише, коли мова йтиме саме про можливий обмін, а не про мир ціною капітуляції.

"Українська операція в Курській області [РФ] продовжує перебувати під загрозою. Та навіть у разі невдачі, цей прецедент може зіграти вирішальну роль у майбутньому завершенні війни [саме] на користь Києва", – підсумовують в Foreign Policy.

29 серпня видання NZZ написало, що у Москві воліють нічого не знати про війну та офензиву ЗСУ, але вже від неї втомилися. За словами журналістів, дії ЗСУ показали абсолютну байдужість та відстороненість громадян РФ від військового перебігу подій.

16 вересня ISW заявив, що українські війська продовжили просування в Курській області РФ. За даними Інституту вивчення війни, українським підрозділам вдалося просунутися в низці російських населених пунктів попри контрудари росіян.