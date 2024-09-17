Веселе, Медмеже і ще два райони: ЗСУ просунулися в Курській області, — OSINT (карти)
За даними журналістів, російські війська перекинули 38 000 особового складу для боїв в Курській області, зокрема штурмові бригади, передислоковані з півдня України.
Українські та російські війська продовжували наступ у Глушківському районі Курської області на тлі боїв 16 вересня. Про це пише "Інститут вивчення війни" в черговому звіті.
Геолокаційні кадри за 15 вересня показали, що ЗСУ нещодавно просунулися на південь від населеного пункту Веселе та на захід і північ від Ведмежого.
ЗСУ нещодавно просунулися на українському виступі в Курській області на тлі наступів у цьому районі 16 вересня. Про те, що українські сили провели наступальні операції в районі Веселого і Ведмежого, також заявляли й російські джерела.
Геолокаційні кадри за 15 вересня вказують на нещодавнє просування українських сил на північний захід від Вікторівки та на захід від Гордіївки.
Просування російських сил
Додаткові геолокаційні кадри за 16 вересня показують, що ЗС РФ нещодавно просунулися на південному сході Веселого.
Повідомляється також, що російські сили нещодавно відновили контроль на деякій території українського виступу в Курській області 16 вересня. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 вересня, показують, що ЗС РФ нещодавно просунулися в північній частині Обухівки. 16 вересня в Міноборони РФ заявили, що війська РФ захопили Успенівку і Бірки, але в ISW не виявили підтверджень. Російські провоєнні блогери стверджують, що війська РФ контратакували в районі Любимівки.
Британське видання The Financial Times із посиланням на високопоставленого представника української військової розвідки 16 вересня повідомило, що війська РФ спрямували 38 000 особового складу для ведення бойових дій у Курській області, зокрема штурмові бригади, передислоковані з півдня України.
Нагадаємо про те, з чого почався наступ російських військ на Покровськ, і як РФ вдалося просунутися.
Також повідомлялося, що комбат ЗСУ розповів, що чекає на Покровськ, який може повторити долю Бахмута або стати простором для маневру.