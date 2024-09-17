Веселе, Медмеже і ще два райони: ЗСУ просунулися в Курській області, — OSINT (карти)

За даними журналістів, російські війська перекинули 38 000 особового складу для боїв в Курській області, зокрема штурмові бригади, передислоковані з півдня України.

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Українські та російські війська продовжували наступ у Глушківському районі Курської області на тлі боїв 16 вересня. Про це пише "Інститут вивчення війни" в черговому звіті.

Геолокаційні кадри за 15 вересня показали, що ЗСУ нещодавно просунулися на південь від населеного пункту Веселе та на захід і північ від Ведмежого.

ЗСУ нещодавно просунулися на українському виступі в Курській області на тлі наступів у цьому районі 16 вересня. Про те, що українські сили провели наступальні операції в районі Веселого і Ведмежого, також заявляли й російські джерела.

Геолокаційні кадри за 15 вересня вказують на нещодавнє просування українських сил на північний захід від Вікторівки та на захід від Гордіївки.

Карта DeepState: Курська область

Просування російських сил

Додаткові геолокаційні кадри за 16 вересня показують, що ЗС РФ нещодавно просунулися на південному сході Веселого.

Карта ISW: Курська область

Повідомляється також, що російські сили нещодавно відновили контроль на деякій території українського виступу в Курській області 16 вересня. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 вересня, показують, що ЗС РФ нещодавно просунулися в північній частині Обухівки. 16 вересня в Міноборони РФ заявили, що війська РФ захопили Успенівку і Бірки, але в ISW не виявили підтверджень. Російські провоєнні блогери стверджують, що війська РФ контратакували в районі Любимівки.

Британське видання The Financial Times із посиланням на високопоставленого представника української військової розвідки 16 вересня повідомило, що війська РФ спрямували 38 000 особового складу для ведення бойових дій у Курській області, зокрема штурмові бригади, передислоковані з півдня України.

Нагадаємо про те, з чого почався наступ російських військ на Покровськ, і як РФ вдалося просунутися.

Також повідомлялося, що комбат ЗСУ розповів, що чекає на Покровськ, який може повторити долю Бахмута або стати простором для маневру.