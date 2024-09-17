Доля Бахмута чи простір для маневру: комбат ЗСУ розповів, що чекає на Покровськ

Підрозділ "Вовки Да Вінчі" наразі стоїть південніше за Селидове. За словами Сергія Філімонова, в обороні ЗС РФ є слабкі місця й один із варіантів для Покровська — розрізати виступ з обох боків та взяти росіян в оточення.

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Російські війська знову просуваються на Донбасі. Тому деякі вважають, що Покровськ чекає доля Бахмута. Через кілька місяців важких боїв місто ймовірно буде знищене "під фундамент". Про це йдеться в матеріалі видання "Українська правда"

Видання зазначає, що деякі військові все ж залишаються більш оптимістичними. Зокрема, на думку командира 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" 59-ої бригади Сергія Філімонова, навіть в цих умовах є простір для маневру. Так, він розповів про один із варіантів — потрібно "розрізати" Покровський виступ з обох боків і тоді взяти російське угруповання в оточення.

"Є слабкі місця, де противник розбитий. Зрозуміло, де він є, де накопичує сили та якими будуть його подальші дії. Тут багато полонених, усе відомо. Питання у силах і засобах", — додав Сергій Філімонов.

За словами військового, на позицію, яку тримають 4 українські солдати, за добу можуть наступати до 80 російських загарбників. Наразі його підрозділ стоїть південніше за Селидове.

Що відбувається на Покровському напрямку

Нагадаємо, що наприкінці серпня підрозділи ЗС РФ активізувались на південному фланзі під Покровськом і просунулись у районі Красногорівки та Гірника. Через це під загрозою "котла" опинились українські військові, які тримають оборону біля села Невельське. За даними журналістів, командування кинуло 15-30 тис. військових ЗС РФ проти кількох бригад ЗСУ, які тримають оборону у районі Невельського на Покровському напрямку.

Додамо: щодо ситуації на Донеччині висловила свою думку народна депутатка Мар’яна Безугла. На її думку, командування ЗСУ ставить на кін цілі регіони. Нардепка додала, що за нинішніх обставин окупація Покровська — справа найближчого майбутнього, а Торецьк завершує свої останні дні.