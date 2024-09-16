Нова тактика армії РФ під Покровськом: чому ЗС РФ знову просуваються на Донбасі

Період затишшя на Покровському напрямку минув: загарбники перегрупувалися й активізували наступ. Сил і ресурсів для захоплення нових територій у ворога більш ніж достатньо. Фокус докладно описує те, що відбувається на найгарячіших ділянках фронту.

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Російська армія після кількох днів затишшя активізувалася на Покровському напрямку. Станом на ранок 16 вересня більшість атак припала на Покровську та Курахівську ділянки фронту, ворог штурмував позиції Сил оборони України 36 і 42 рази, розповіли в Генштабі ЗСУ.

Зокрема, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 36 спроб штурму біля населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Новогродівка, Маринівка та Михайлівка. Найбільша концентрація атак простежувалася ближче до Гродівки та Новогродівки.

На Курахівському напрямку найактивніше окупанти діяли в районах Костянтинівки та Георгіївки. За підтримки авіації було здійснено 16 атак на Торецькому напрямку неподалік селищ Дружба, Неліпівка, Щербинівка та самого міста Торецьк.

Команда оглядачів DeepState повідомляє про просування ворога біля Колесниківки, Катеринівки, Водяного, Вугледара, у Спірному та Українську.

Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв розповідав про п'ятиденну паузу в наступі армії Росії на Покровському напрямку. Зараз там досить складна обстановка, уявне затишшя, за його словами, було перегрупуванням ворожих військ.

Ієвлєв говорить про проблеми у ЗСУ на підходах від Новогродівки до села Лісівка, бої тривають у Селидовому і на підступах до Мирнограда.

"У Гродівці у ворога за останні два дні є певні просування. Попри те, що техніки знищується досить багато, ворог має перевагу в кількості особового складу, у них немає проблем із боєкомплектами", — описав те, що відбувається, військовий.

Захоплення Гродівки: чи відійдуть ЗСУ на правий берег Журавки?

Загарбники активно намагаються закрити південний фланг під Покровськом і на даній ділянці відбуваються запеклі бої, каже Фокусу координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко.

За словами аналітика, на Покровському напрямку росіянам не вдається окупувати Гродівку, хоча це — питання часу. Сили оборони України будуть змушені відійти на правий берег річки Журавка, де пройде основна лінія оборони.

Одночасно нарощуючи тиск на півночі, сході та півдні, ворог прагне вийти на Жуківське водосховище. У разі "закриття кишені" почнуться флангові удари по Зоряному, Курахівці, Олександрополю і Гірнику. Селидове ворог намагається обійти з півдня, але глобальних просувань немає.

"Ситуативні успіхи спостерігаються в районі залізниці та на околицях Селидового. Але звідти росіян досить швидко вибивають", — підкреслює експерт.

Ситуативні успіхи у росіян є на околицях Селидового. Карта DeepState

Максимально складне становище у ЗСУ — в районі Українська, ближче до Гірника російські війська готуються до штурму і незабаром там буде гаряче.

"Росіяни впритул підійшли до селища Бажане Перше, за нього йдуть важкі бої. Від Галицинівки вони рухаються вздовж річки Вовча на південь. Можуть пройти через Желанне Друге з метою виходу на Жуківське водосховище", — зауважує Коваленко.

Велика концентрація російських підрозділів спостерігається біля Українська, Желанного Першого і Другого, Галицинівки та Гірника. За даними співзасновника проєкту DeepState Романа Погорілого, у боях бере участь уся 90-та танкова дивізія і 1-й армійський корпус.

"Задіяно частину сил у Красногорівці, тому ЗС РФ будуть тиснути зі ще більшою силою в районі Селидового, Новогродівки та Гродівки", — розповідає Фокусу аналітик.

Захід у селище Цукурине дасть окупантам можливість рухатися по висоті для обходу Селидового або по лінії вниз на Курахове. Варіантів маневрів багато і сил у росіян більш ніж достатньо, констатує він.

Нова тактика на Донбасі? Чому війська РФ досі просуваються

У районі Покровська, як каже Роман Погорілий, збільшується сіра зона. При цьому ЗС РФ глобально не змінили тактику штурмів і тиснуть великою кількістю ресурсів.

Останнім часом біля Покровська спостерігається концентрація професійних військових із хорошим озброєнням. Бойові фахівці "не лізуть на рожен" і діють гранично обачливо, уточнює аналітик.

"Завжди шукають слабкі місця і можливості обходів при невдалих лобових атаках у лоб. Сюди варто додати постійні артобстріли та потужні авіаудари", — коментує Погорілий.

Як приклад він згадує нещодавню серію потужних ударів загарбників по шахті "Південнодонбаська №3" у Вугледарі. Українські війська тримали оборону в цьому районі.

Особливу проблему співзасновник проєкту DeepState вбачає в різниці дій союзників Росії та України. Режими, які підтримують окупантів, не виставляють їм обмеження і не керуються внутрішньополітичними проблемами.

"Росія веде з партнерами бартерні угоди: перша отримує боєприпаси, а другі — потрібні ресурси. У результаті армія РФ рівняє із землею наші міста, а ми вислуховуємо заяви про внутрішні проблеми на Заході та страх ескалації. Повний абсурд, нам потрібно чимось відповідати. Де контрбатарейна боротьба, системи ППО для роботи по авіації, ракети на удари по тилах та інше?" — ставить запитання експерт.

Існує й інша можлива причина продовження наступу росіян на Покровському напрямку. Командування ЗСУ, за словами нардепа Мар'яни Безуглої, відправляє на гарячі ділянки фронту мобілізованих солдатів середнього віку, які "не змогли вирішити з ТЦК" питання звільнення від служби. За час базової підготовки ці новобранці практично нічому не навчилися.

"Наші люди гинуть ненавченими або тікають через страх, невизначеність і відсутність елементарних навичок, якщо тільки вони самі і бойова бригада не береться за підготовку в обмежені часові рамки з мінімумом можливостей", — зазначала політик.

Нагадаємо, українські військові нещодавно показали роботу FPV-дрона, що скидає запальну суміш. Таким БПЛА атакували позиції росіян у селі Михайлівка на Покровському напрямку.

Фокус раніше описував наслідки атаки російськими військами по Дмитрівському мосту в Покровську Донецької області, який з'єднував місто з Мирноградом. Руйнування всіх мостів входить у завдання ЗС РФ з метою ускладнити логістику ЗСУ.