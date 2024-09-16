Люди гинуть або тікають: Безугла відреагувала на анонсовані зміни у підготовці мобілізованих

Нардепка відреагувала на слова головнокомандувача Сирського щодо змін в підготовці українців після мобілізації 2024.

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На Покровський напрямок прибувають мобілізовані солдати переважно люди середнього віку, ті, хто не зміг "порішати". Також туди відправляють тих, які за час базової підготовки не навчились майже нічого та без бойового досвіду. Про це повідомила народна депутатка Мар'яна Безугла.

Зокрема, вона стверджує, що на Покровському напрямку спілкувалася з кількома категоріями мобілізованих, які прибули після підготовки:

з людьми переважно середнього віку;

з тими, хто "не зміг порішати";

з тими, хто за 45 днів базової підготовки нічому не навчились.

"На цьому фоні особливо цинічно звучить заява Сирського про збільшення терміну базової підготовки мобілізованих, коли і 45 днів вони не можуть та не хочуть заповнити реальним змістом. А потім наші люди гинуть ненавченими або ж тікають через страх, невизначеність та відсутність елементарних навичок, якщо тільки вони самі та бойова бригада не береться за підготовку в обмежені часові рамки з мінімумом можливостей", — додала Мар'яна Безугла.

Нардепка зазначила, що бойові бригади просять розглянути призов в обхід центрів, прямо в резервні підрозділи, щоб мати змогу підготувати новачків не для галочки, як у центрах. Водночас в деяких центрах проводять шикування по 6 разів на добу. Окремо Безугла звинуватила у корупції генерала Ткачука (начальник Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного Павло Ткачук — ред.), якого нібито "захищає та покриває" Олександр Сирський.

На момент публікації матеріалу головнокомандувач ЗСУ та генерал-лейтенант Павло Ткачук не коментували допис народної депутатки.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про зміни в підготовці українців після мобілізації 2024 — зокрема, в ЗСУ опрацьовують можливість створення Школи інструкторів. Планується, що саме вона стане основним і єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу.

Окрім цього, в Україні планують продовжити термін базової загальновійськової підготовки. Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні–листопаді цього року.

Нагадаємо, що раніше Мар'яна Безугла приїхала з інспекцією на передову. Її помітили на Покровському напрямку.