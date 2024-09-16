Люди гибнут или убегают: Безуглая отреагировала на анонсированные изменения в подготовке мобилизованных

Нардеп отреагировала на слова главнокомандующего Сырского относительно изменения в подготовке украинцев после мобилизации 2024.

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На Покровское направление прибывают мобилизованные солдаты преимущественно люди среднего возраста, те, кто не смог "порешать". Также туда отправляют тех, которые за время базовой подготовки не научились почти ничего и без боевого опыта. Об этом сообщила народный депутат Марьяна Безуглая.

В частности, она утверждает, что на Покровском направлении общалась с несколькими категориями мобилизованных, которые прибыли после подготовки:

с людьми преимущественно среднего возраста;

с теми, кто "не смог порешать";

с теми, кто за 45 дней базовой подготовки ничему не научились.

"На этом фоне особенно цинично звучит заявление Сырского об увеличении срока базовой подготовки мобилизованных, когда и 45 дней они не могут и не хотят заполнить реальным содержанием. А потом наши люди погибают необученными или убегают из-за страха, неопределенности и отсутствия элементарных навыков, если только они сами и боевая бригада не берется за подготовку в ограниченные временные рамки с минимумом возможностей", — добавила Марьяна Безуглая.

Нардеп отметила, что боевые бригады просят рассмотреть призыв в обход центров, прямо в резервные подразделения, чтобы иметь возможность подготовить новичков не для галочки, как в центрах. В то же время в некоторых центрах проводят построение по 6 раз в сутки. Отдельно Безуглая обвинила в коррупции генерала Ткачука (начальник Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного Павел Ткачук — ред.), которого якобы "защищает и покрывает" Александр Сырский.

На момент публикации материала главнокомандующий ВСУ и генерал-лейтенант Павел Ткачук не комментировали сообщение народного депутата.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал об изменениях в подготовке украинцев после мобилизации 2024 — в частности, в ВСУ прорабатывают возможность создания Школы инструкторов. Планируется, что именно она станет основным и единственным источником качественно подготовленного инструкторского состава.

Кроме этого, в Украине планируют продлить срок базовой общевойсковой подготовки. Соответствующий проект будет начат в октябре-ноябре этого года.

Напомним, что ранее Марьяна Безуглая приехала с инспекцией на передовую. Ее заметили на Покровском направлении.