Безуглая приехала с "инспектированием" на Покровское направление: бойцы Сил обороны очень "рады" (видео)

Ветераны и бойцы Сил обороны опасаются, что депутат хочет повторить историю с Лисичанском 2 года назад, когда она пыталась участвовать в управлении войсками.

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Народный депутат Марьяна Безуглая приехала с инспекцией на передовую. Ее заметили на Покровском направлении. Об этом в комментарии "Киев24" рассказал ветеран российско-украинской войны и общественно-политический деятель Олег Симороз.

"У меня есть подтверждение, что Марьяна Безуглая, к сожалению, действительно находится на Покровском направлении. Почему "к сожалению", потому что это такое инспектирование и блогерство Офиса президента Украины со стороны нардепа Безуглой — абсолютно недопустимые вещи. Какие люди допускаются с инспекцией, какие люди допускаются на фронт", — сказал он.

Олег Симороз отметил, что в ВСУ сейчас некоторый хаос в управлении и Безуглая приложила к этому руку.

"Такой одиозный нардеп как Безуглая, которая была замечена на вскрытии украинских позиций, неоднократно дискредитировала ВСУ, не просто катается смотреть на наличие фортификационных сооружений в Покровске, она катается по позициям. Продолжается фактически то, что было в Лисичанске, когда она пыталась участвовать в управлении войсками", — сказал Симороз.

Он отметил, что главный акцент во всей этой истории — это узнать кто ее бенефициар.

Также боец ВСУ с позывным "Алекс" написал, что Безуглая приехала, чтобы руководить обороной на Покровском направлении, так как в Лисичанске в 2022-м.

Напомним, что 20 августа Безуглая раскритиковала Сырского за маневры на востоке и заявила, что все выглядит так "как будто мы сдаем Донецкую область".