Безугла приїхала з "інспектуванням" на Покровський напрямок: бійці Сил оборони дуже "раді" (відео)

Ветерани і бійці Сил оборони побоюються, що депутатка хоче повторити історію з Лисичанськом 2 роки тому, коли вона намагалася брати участь в управлінні військами.

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Народна депутатка Мар'яна Безугла приїхала з інспекцією на передову. Її помітили на Покровському напрямку. Про це в коментарі "Київ24" розповів ветеран російсько-української війни та громадсько-політичний діяч Олег Симороз.

"У мене є підтвердження, що Мар'яна Безугла, на жаль, дійсно перебуває на Покровському напрямку. Чому "на жаль", бо це таке інспектування і блогерство Офісу президента України збоку нардепки Безуглої — абсолютно неприпустимі речі. Які люди допускаються з інспекцією, які люди допускаються на фронт", — сказав він.

Олег Симороз зауважив, що в ЗСУ зараз деякий хаос в управлінні і Безугла доклала до цього руку.

"Така одіозна нардепка як Безугла, яка була помічена на розкритті українських позицій, неодноразово дискредитувала ЗСУ, не просто катається дивитися на наявність фортифікаційних споруд в Покровську, вона катається по позиціях. Продовжується фактично те, що було в Лисичанську, коли вона намагалася брати участь в управлінні військами", — сказав Симороз.

Він зауважив, що головний акцент у всій цій історії — це дізнатися хто її бенефіціар.

Також боєць ЗСУ з позивним "Алекс" написав, що Безугла приїхала, щоб керувати обороною на Покровському напрямку, так як в Лисичанську в 2022-му.

Нагадаємо, що 20 серпня Безугла розкритикувала Сирського за маневри на сході і заявила, що все виглядає так "наче ми здаємо Донеччину".