Міст Покровськ-Мирноград зруйновано: наслідки атаки ЗС РФ

ЗС РФ атакували Дмитрівський міст на Донеччині, що з'єднував Покровськ і Мирноград. Він був важливою логістичною ланкою на шляху до Краматорська. Фокус розбирався в наслідках ворожої атаки.

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Російські війська зруйнували Дмитрівський міст у Покровську Донецької області. Він з'єднував місто з Мирноградом. Про це повідомили в міській Покровській військовій адміністрації.

"Сьогодні, 12 вересня, о 04:40 ранку ворог знову влучив у дорожньо-транспортний об'єкт і зруйнував одну із секцій шляхопроводу. Інформація про постраждалих не надходила. Руйнування дорожньо-транспортної інфраструктури ще раз доводить цинічність ворога", — ідеться в повідомленні.

В адміністрації також додали, що минулої доби російські війська двічі влучили в інфраструктурні об'єкти — близько 10:50 11 вересня окупанти обстріляли східну частину Покровська. Зазначається, що біля одного зі шляхопроводів було влучання. Через вибухову хвилю пошкоджено житлові багатоквартирні будинки.

Також відомо, що окупанти атакували міське водопостачання, про що повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Унаслідок бойових дій зупинено роботу модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом Покровськ отримував воду.

"Відновити її роботу поки що неможливо. Працюємо над вирішенням цієї проблеми. Зокрема, вже зараз у Покровській громаді коштом місцевого бюджету пробурено 75 свердловин загального користування, коштом ОСББ — 250 свердловин біля багатоповерхівок", — зазначив посадовець.

Філашкін додав, що ситуація складна і найближчим часом поліпшення не передбачається. У місті організовано підвезення питної води і встановлено 8 установок зворотного осмосу, з яких люди можуть набирати воду безкоштовно.

"Я ще раз закликаю: евакуюйтеся!", — наголосив Філашкін.

Зруйновано міст у Покровську: наскільки стратегічно важливий

"Це удар виключно по нашій логістиці", — каже в бесіді з Фокусом військовий експерт Павло Нарожний.

За його словами, Покровськ називають логістичним хабом, оскільки дорога, що проходить через місто, є сполучною ланкою між Дніпропетровською областю та Краматорськом, куди здійснюються поставки.

"Коли кажуть, що росіяни штурмують Покровськ, який називають логістичним хабом, потрібно розуміти, що для ЗС РФ важливе не саме місто, а дорога, яка проходить через нього. У самому Покровську немає величезних складів, які могли б стати ціллю окупантів. Але місто розташоване на дорозі Мирноград-Краматорськ, якою йдуть поставки з боку Дніпропетровської області", — міркує експерт.

За словами координатора групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, одне з ключових завдань ЗС РФ — зруйнувати всі мости, щоб ускладнити логістику ЗСУ.

"До Покровська одночасно ведуть кілька шляхів. Але далі до Мирнограда логістика проходить через річки. І щоб ускладнити матеріально-технічне забезпечення гарнізону в Мирнограді, ЗС РФ атакували міст. І будуть робити це далі", — каже Фокусу Коваленко.

Через Дмитрівський міст ішли поставки: що буде далі

Нарожний додає, що значна частина поставок до Краматорська, здійснювалася саме через Дмитрівський міст. А тому доки його не відновлять, захисники Краматорська, Слов'янська та Часового Яру зіткнутися з логістичними проблемами.

"До Краматорська є одна дорога з боку Слов'янська, інша — з боку Мирнограда. І оскільки з боку Слов'янська дорога проходить дуже близько до лінії зіткнення, шлях з боку Покровська важливий для захисників Краматорська, Слов'янська, Часів Яру. Я впевнений, що Дмитрівський міст відновлять, але якийсь час у ЗСУ на цьому напрямку будуть проблеми з поставками", — продовжує експерт.

Варто зазначити, що кілька днів тому окупанти атакували ще один міст у Покровську — на виїзді в бік Дніпра. У міській військовій адміністрації звернулися до водіїв із проханням зважати на обставини під час планування евакуаційних маршрутів та під час пересування містом.

Нагадаємо, окупанти не припиняють тиск на позиції українських захисників на Покровському напрямку. 10 вересня повідомлялося, що ЗС РФ частково взяли Покровськ під вогневий контроль. За словами співзасновника DeepState Романа Погорілого, противник постійно перегруповує сили і залучає резерви, щоб підійти ближче до міста.

Також повідомлялося, що Вугледар заважає ЗС РФ продовжувати наступ на Донбасі. Він є ключовою фортецею, а тому окупанти хочуть перерізати логістику Сил оборони. Для штурмів противник використовує "плащі-невидимки", щоб непомітно пробиратися до позицій ЗСУ.