Мост Покровск-Мирноград разрушен: последствия атаки ВС РФ

ВС РФ атаковали Дмитровский мост в Донецкой области, соединявший Покровск и Мирноград. Он был важным логистическим звеном на пути в Краматорск. Фокус разбирался в последствиях вражеской атаки.

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Российские войска разрушили Дмитровский мост в Покровске Донецкой области. Он соединял город с Мирноградом. Об этом сообщили в городской Покровской военной администрации.

"Сегодня, 12 сентября, 04:40 утра враг снова попал в дорожно-транспортный объект и разрушил одну из секций путепровода. Информация о пострадавших не поступала. Разрушение дорожно-транспортной инфраструктуры еще раз доказывает циничность врага", — говорится в сообщении.

В администрации также добавили, что за прошедшие сутки российские войска дважды попали в инфраструктурные объекты — около 10:50 11 сентября оккупанты обстреляли восточную часть Покровска. Отмечается, что возле одного из путепроводов было попадание. Из-за взрывной волны повреждены жилые многоквартирные дома.

Также известно, что окупанты атаковали городское водоснабжение, о чем сообщил глава Донецькой ОВА Вадим Филашкин. В результате боевых действий остановлена ​​работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой в последнее время Покровск получал воду.

"Возобновить ее работу пока невозможно. Работаем над решением этой проблемы. В частности, уже сейчас в Покровской общине за счет местного бюджета пробурено 75 скважин общего пользования, на средства ОСМД — 250 скважин у многоэтажек", — отметил чиновник.

Филашкин добавил, что ситуация сложная и в ближайшее время улучшения не предвидется. В городе организован подвоз питьевой воды и установлены 8 установок обратного осмоса, из которых люди могут набирать воду бесплатно.

"Я еще раз призываю: эвакуируйтесь!", — подчеркнул Филашкин.

Разрушен мост в Покровске: насколько стратегически важен

"Это удар исключительно по нашей логистике", — говорит в беседе с Фокусом военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, Покровск называют логистическим хабом, так как дорога, проходящая через город, является связующем звеном между Днепропетровской областью и Краматорском, куда ведутся поставки.

"Когда говорят, что россияне штурмуют Покровск, который называют логистическим хабом, нужно понимать, что для ВС РФ важен не сам город, а дорога, которая проходит через него. В самом Покровске нет огромных складов, которые могли бы стать целью оккупантов. Но город находится на дороге Мирноград-Краматорск, по которой идут поставки со стороны Днепропетровской области", — рассуждает эксперт.

По словам координатора группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, одна из ключевых задач ВС РФ — разрушить все мосты, чтобы усложнить логистику ВСУ.

"К Покровску одновременно ведут несколько путей. Но дальше к Мирнограду логистика проходит через речки. И чтобы усложнить материально-техническое обеспечение гарнизона в Мирнограде, ВС РФ атаковали мост. И будут делать это дальше", — говорит Фокусу Коваленко.

Через Дмитровский мост шли поставки: что будет дальше

Нарожный добавляет, что значительная часть поставок в Краматорск, осуществлялась именно через Дмитровский мост. А потому пока его не восстановят, защитники Краматорска, Славянска и Часового Яра столкнуться с логистическими проблемами.

"К Краматорску есть одна дорога со стороны Славянска, другая — со стороны Мирнограда. И так как со стороны Славянска дорога проходит очень близко к линии столкновения, путь со стороны Покровска важен для защитников Краматорска, Славянска, Часового Яра. Я уверен, что Дмитровский мост восстановят, но какое-то время у ВСУ на этом направлении будут проблемы с поставками", — продолжает эксперт.

Стоит отметить, что несколько дней назад окупанты атаковали еще один мост в Покровске — на выезде в сторону Днепра. В городской военной администрации обратились к водителям с просьбой учитывать обстоятельства при планировании эвакуационных маршрутов и во время передвижения по городу.

Напомним, оккупанты не прекращают давление на позиции украинских защитников на Покровском направлении. 10 сентября сообщалось, что ВС РФ частично взяли Покровск под огневой контроль. По словам сооснователя DeepState Романа Погорелого, противник постоянно перегруппировывает силы и привлекает резервы, чтобы подойти ближе к городу.

Также сообщалось, что Угледар мешает ВС РФ продолжать наступление на Донбассе. Он является ключевой крепостью, а потому оккупанты хотят перерезать логистику Сил обороны. Для штурмов противник использует "плащи-невидимки", чтобы незаметно пробираться к позициям ВСУ.