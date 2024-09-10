Ключова фортеця: Вугледар заважає ЗС РФ продовжувати наступ на Донбасі, — командир взводу

За словами бійця "Оскара", окупанти хочуть перерізати логістику Сил оборони, тому й активізувалися на цьому напрямку. Для штурмів противник використовує "плащі-невидимки", щоб непомітно пробиратися до позицій ЗСУ.

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Російські окупанти не знижують активність на Донбасі і місто Вугледар для них — ключова точка, яка не дає змоги продовжити подальший наступ. Про це заявив командир взводу 72-ї бригади з позивним "Оскар" у коментарі "Суспільному".

За його словами, штурми відбуваються постійно і ЗС РФ намагаються закидати десант у тил передових позицій Сили оборони, щоб у такий спосіб перерізати лінії забезпечення.

"Ворог здійснює атаки за допомогою техніки, піхоти, комбіновано. Намагаються прорватись з різних сторін, вклинитись в оборону. Неодноразово були спроби виїхати броньованою технікою десь за позиції, викинути десанти. Такі спроби постійно повторюються, це відбувається цілодобово", — заявив "Оскар".

Вугледар для росіян є однією з ключових точок, яка заважає подальшому наступу Фото: DeepStateMAP

Окремо командир взводу розповів, що російські окупанти збирають сили й ідуть в атаки, щоб перерізати комунікації ЗСУ і в такий спосіб спробувати порушити доставлення боєприпасів. Противник використовує навіть спеціальні плащі, які не відображаються в тепловізорі. У нічний час бійці противника йдуть до позицій, а вже вранці починають спроби штурмів із різних напрямків.

Сили оборони своєю чергою знищують росіян з артилерії, FPV-дронів та інших протитанкових засобів. Загалом вони продовжують спроби тиску на різні напрямки Донецької області.

"Один із ключових (напрямків, — ред.) — це Вугледар. І Авдіївка, і Мар'їнка, і, зокрема, Вугледар — це ключові точки, фортеці, які стоять і перешкоджають просуванню ворога. Тому, звичайно, вони намагаються прорватися. Для них це надзвичайно важливо", — підсумував "Оскар".

Нагадаємо, 10 вересня повідомлялося, що ЗС РФ частково взяли Покровськ під вогневий контроль. За словами співзасновника DeepState Романа Погорілого, активізація бойових дій на фронті не припиняється. Противник постійно перегруповує сили і залучає резерви, щоб підійти ближче до бажаного міста Донбасу.

9 вересня повідомлялося, як ЗСУ захищатимуть Вугледар, обстрілюваний із трьох боків. Захоплення населеного пункту Водяне відкриває російській армії можливості просунутися ближче до Вугледара. Раніше місто атакували тільки з півдня, а тепер у ЗС РФ з'явилися шляхи обходу зі сходу і півночі. Фокус розбирався, як далі діятимуть окупанти.