ЗС РФ просунулись під Покровськом та рушили дорогою на Вугледар, — аналітики (карти)

Станом на ранок 10 вересня зафіксовано зміни лінії фронту під Покровськом, Вугледаром, Торецьком, повідомили аналітики DeepState. У Генштабі ЗСУ зазначили про зростання інтенсивності боїв на Курахівському напрямку.

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Підрозділи ЗС РФ мають успіхи на Покровському та Курахівському напрямках на Донбасі. Орієнтовне просування ворога — від 500 м до 1 км біля двох населених пунктів. Росіяни все ближче до Вугледара, ідучи до нього дорогою О0532. Також є нові позначки на карті під Торецьком. Про зміни на лінії фронту на Донбасі станом на 10 вересня аналітики проєкту DeepState розповіли у Telegram-каналі.

Допис аналітиків про бої на сході з'явився у мережі о 4 год. 10 вересня. У дописі ідеться про зміни лінії фронту біля трьох населених пунктів (Новогродівки, Красногорівки, Вугледара) і про уточнення позицій на схід від Торецька.

Покровський напрямок. Росіяни мають успіхи біля міста Новогродівки, ідеться у звіті DeepState. Зміни стались на північний захід від міста, де ворог просунувся в полях на відстань 1,3 км.

Бої на Донбасі - ситуація під Покровськом на 10 вересня Фото: DeepState

Курахівський напрямок. На цій ділянці фронту є зміни біля Красногорівки. Аналітики показали просування ЗС РФ на відстань близько 500 м на захід від околиць даного населеного пункту. Росіяни рухаються вздовж південного берега річки Лозова у бік Олександрополя та Курахівки.

Крім того, на схід від Вугледара ворог має успіхи на дорозі О0532: розширив плацдарм на 900 м біля окупованого вчора Водяного. Від лінії боїв до околиць Вугледара — близько 1,5 км.

Бої на Донбасі - ситуація під Вугледаром на 10 вересня Фото: DeepState Бої на Донбасі - ситуація під Красногорівкою на 10 вересня Фото: DeepState

Торецький напрямок. На цьому напрямку аналітики позначили незначні зміни позицій ЗС РФ на східних околицях міста. Після уточнення з'ясувалось, що ворог зайняв ще 100 м.

Бої на Донбасі - ситуація під Торецьком на 10 вересня Фото: DeepState

Бої на Донбасі станом на 10 вересня

У звіті Генштабу ЗСУ станом на 22:00 10 вересня згадуються напрямки, про які писали на DeepState. Під Покровськом відбулось 33 атаки ЗС РФ, під Торецьком — шість. Найгарячіша ділянка фронту перемістилась на Курахівський напрямок: нарахували 46 бойових зіткнень.

Зазначимо, напередодні, 9 вересня, аналітики повідомили про успіхи росіян під Вугледаром. Як з'ясувалось, ворогу вдалось захопити населений пункт на північний схід від міста і зайти ще далі за дорогу, яка веде у вказаний населений пункт. Тим часом пресофіцер 33 бригади розповів про ситуацію на відтинку на Курахівському напрямку, який боронить його підрозділ. З його слів, росіяни припинили масовані атаки бронемашинами та десантом. Натомість намагаються пробратись, сховавшись під пластинами, вкритими маскувальними сітками.

Нагадуємо, аналітики Інституту вивчення війни відреагували на заяву начальника ЦРУ США Вільяма Бернса щодо застосування ядерної зброї Кремлем. Також з'явилось інтерв'ю Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца, у якій він говорив про мирні перемовини з РФ.