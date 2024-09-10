ВС РФ продвинулись под Покровском и двинулись по дороге на Угледар, — аналитики (карты)

По состоянию на утро 10 сентября зафиксированы изменения линии фронта под Покровском, Угледаром, Торецком, сообщили аналитики DeepState. В Генштабе ВСУ отметили возрастание интенсивности боев на Кураховском направлении.

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Подразделения ВС РФ имеют успехи на Покровском и Кураховском направлениях на Донбассе. Ориентировочное продвижение врага — от 500 м до 1 км возле двух населенных пунктов. Россияне все ближе к Угледару, идя к нему по дороге О0532. Также есть новые отметки на карте под Торецком. Об изменениях на линии фронта на Донбассе по состоянию на 10 сентября аналитики проекта DeepState рассказали в Telegram-канале.

Сообщение аналитиков о боях на востоке появилось в сети в 4 час. 10 сентября. В заметке говорится об изменениях линии фронта возле трех населенных пунктов (Новогродовка, Красногоровка, Угледар) и об уточнении позиций к востоку от Торецка.

Покровское направление. Россияне имеют успехи возле Новогродовки, говорится в отчете DeepState. Изменения произошли к северо-западу от города, где враг продвинулся в полях на расстояние 1,3 км.

Бои на Донбассе — ситуация под Покровском на 10 сентября Фото: DeepState

Кураховское направление. На этом участке фронта есть изменения возле Красногоровки. Аналитики показали продвижение ВС РФ на расстояние около 500 м к западу от окраин данного населенного пункта. Россияне движутся вдоль южного берега реки Лозовая в сторону Александрополя и Кураховки.

Кроме того, к востоку от Угледара враг имеет успехи на дороге О0532: расширил плацдарм на 900 м возле оккупированного вчера Водяного. От линии боев до окраин Угледара — около 1,5 км.

Бои на Донбассе — ситуация под Угледаром на 10 сентября Фото: DeepState Бои на Донбассе — ситуация под Красногоровкой на 10 сентября Фото: DeepState

Торецкое направление. На этом направлении аналитики обозначили незначительные изменения позиций ВС РФ на восточных окраинах города. После уточнения выяснилось, что враг занял еще 100 м.

Бои на Донбассе — ситуация под Торецком на 10 сентября Фото: DeepState

Бои на Донбассе по состоянию на 10 сентября

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 10 сентября упоминаются направления, о которых писали на DeepState. Под Покровском состоялось 33 атаки ВС РФ, под Торецком — шесть. Самый горячий участок фронта переместился на Кураховское направление: насчитали 46 боевых столкновений.

Отметим, накануне, 9 сентября, аналитики сообщили об успехах россиян под Угледаром. Как выяснилось, врагу удалось захватить населенный пункт к северо-востоку от города и зайти еще дальше за дорогу, которая ведет в указанный населенный пункт. Между тем пресс-офицер 33 бригады рассказал о ситуации на участке на Кураховском направлении, который защищает его подразделение. По его словам, россияне прекратили массированные атаки бронемашинами и десантом. Зато пытаются пробраться, спрятавшись под пластинами, покрытыми маскировочными сетками.

Напоминаем, аналитики Института изучения войны отреагировали на заявление начальника ЦРУ США Уильяма Бернса по применению ядерного оружия Кремлем. Также появилось интервью Федерального канцлера Германии Олафа Шольца, в котором он говорил о мирных переговорах с РФ.