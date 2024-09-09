"Мы должны обсудить": Шольц предлагает пригласить РФ на второй мирный саммит

Президент Украины Владимир Зеленский имел тайный разговор с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом, выяснили журналисты. Немецкий политик сообщил, что пытается как можно быстрее закончить полномасштабные боевые действия.

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Россию нужно было бы пригласить на второй саммит мира. Если это сделать, то война закончится быстрее, чем кажется на сегодня. О дальнейших возможностях по поддержке Украины и о мирных переговорах с РФ Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц рассказал в интервью изданию Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF).

Шольц пообщался с журналистами в рамках традиционного летнего интервью, говорится на портале ZDF. Среди других тем, актуальных для немцев, его спросили о политике Германии в отношении Украины и о российско-украинской войне. Политик заверил, что будет прилагать усилия, чтобы помощь не прекращалась. Также он заявил, что Россия должна была бы принять участие в следующие мирной конференции. Канцлер вспомнил, что имел конфиденциальный разговор с президентом Владимиром Зеленским относительно дальнейшего хода российско-украинской войны.

"Мы должны обсудить, как мы можем выйти из этой ситуации войны и достичь мира быстрее, чем на данный момент кажется. В любом случае, будет еще одна мирная конференция и я согласен, что она должна пройти с участием России", — сказал канцлер.

Собеседник журналистов по украинскому вопросу пояснил, что "выполнит задачи, которые сейчас поставлены на карту". При этом он признал, что его политическая сила, партия Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), потеряла голоса некоторых избирателей именно из-за позиции Шольца и его коллег в правительстве.

"Результаты выборов также связаны с тем, что некоторые граждане не согласны с тем, что мы поддерживаем Украину", — привели на портале ZDF слова Шольца.

Мирные переговоры с РФ — детали

Отметим, представителей РФ не было на первом Глобальном саммите мира, который состоялся в июне 2024 года, ранее писал Фокус. Итоги саммита российскому правительству передали политики одной из стран-участниц, заявил в свое время президент Владимир Зеленский. После этого, в августе 2024 года, начался прорыв ВСУ в Курскую область и Кремль сперва сообщил, что не может быть речи о каких-то мирных переговорах. Впрочем, президент Владимир Путин еще раз напомнил, что требования РФ есть в Стамбульских соглашениях и он предлагает сделать их базой для мирных переговоров.

Между тем 6 сентября Зеленский дал интервью NBS News, в котором заявил, что отдельные регионы Курской области будут до тех пор под контролем Украины, пока Россия не пойдет на переговоры. Также он сообщил, что основные пункты плана завершения войны получат трое американских политиков: нынешний президент США Джо Байден и кандидаты на президентских выборах демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп.

В середине августа чиновники Германии решили уменьшить помощь Украине. При этом отметили, что делают так, учитывая использование российских активов на покрытие потребностей воюющей страны.

Напоминаем, 9 сентября аналитики Института изучения войны (ISW) объяснили, насколько реальны угрозы Кремля относительно ядерной войны.