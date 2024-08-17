"Больше не финансируются": Германия не будет предоставлять дополнительных средств Украине, — СМИ

В Министерстве финансов Германии отметили, что внезапного сокращения финансовой помощи для Украины не произойдет, ведь уже утвержденные пакеты будут продолжать поступать, а в будущем Украина сможет получать деньги из замороженных активов российского центрального банка.

Related video

Из-за мер жесткой экономии со стороны канцелярии и Министерства финансов Германии дополнительные заявки на военную помощь Украине больше не будут утверждаться. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS).

Соответствующую просьбу министр финансов Кристиан Линднер передал в письме к министру обороны Борису Писториусу 5 августа.

В письме Линднер написал, что "новые меры" следует принимать только при условии "обеспечения финансирования" в бюджетных планах на этот и последующие годы.

В то же время Линднер отметил, что внезапного сокращения средств для Украины не произойдет, ведь, во-первых, уже одобренные пакеты помощи в большинстве случаев продолжают поставляться. Во-вторых, деньги теперь будут поступать не из федерального бюджета, а из замороженных активов российского центрального банка, которых союзники Украины конфисковали на сумму около 300 миллиардов долларов.

Линднер ожидает, что Украина использует эти деньги для "покрытия значительной части своих военных потребностей".

Важно

Больше денег не будет. Хватит ли Украине финансов Запада на пенсии и выплаты

Журналисты отметили, что запрет уже действует и ситуация для Украины в ближайшее время может ухудшиться, поскольку запланированную военную поддержку планируют сократить почти вдвое в следующем году.

"Новые заказы для Украины не размещаются, поскольку они больше не финансируются", — сообщил член оппозиционного Христианско-демократического союза Инго Гедехенс.

FAS отметило, что ситуация на фронте наглядно иллюстрирует последствия постоянного отсутствия поддержки со стороны Германии. В частности, некоторые немецкие пушки на передовой имеют так мало запчастей и боеприпасов, что могут сделать лишь три-четыре выстрела в день, а отдельные экземпляры гаубицы или основного боевого танка Leopard 1A5 неоднократно разбирают на запчасти, чтобы поддерживать работу других.

По информации источников издания, запрет на дополнительное финансирование военной помощи Украине привел к "настоящему спору" в федеральном правительстве. Канцелярия хочет приостановить финансирование, а Министерство обороны, Министерство иностранных дел и Министерство экономики с этим не согласны.

Напомним, 16 августа председатель оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер призвал предоставить Украине больше военной техники.

9 августа Белый дом объявил о новом пакете помощи для Украины на сумму в 125 миллионов долларов.