Украина получит помощь от США на 125 миллионов долларов: что входит в пакет
Защитники получат новые средства ПВО и многофункциональные РЛС. Также арсенал ВСУ пополнится новыми ракетами и боеприпасами.
Белый дом объявил о новом пакете помощи для Украины. Об этом известно из пресс-релиза Министерства обороны США, опубликованного 9 августа.
Новая помощь стала 63 траншем от администрации Джо Байдена. Ориентировочная ее стоимость составляет 125 миллионов долларов. Пакет включает средства ПВО, многофункциональные РЛС для обнаружения и противодействия артиллерии противника и противотанковое оружие.
В частности, Украина получит:
- ракеты Stinger;
- боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
- многофункциональные радары;
- ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводным наведением TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- многофункциональные колесные транспортные средства высокой мобильности HMMWV;
- боеприпасы к стрелковому оружию;
- подрывное оборудование и боеприпасы;
- оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры;
- запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с примерно 50 членами Альянса и партнерами, чтобы гарантировать, что отважные защитники Украины получат критические возможности, необходимые для борьбы с российской агрессией", — добавили в американском Минобороны.
Напомним, немецкая компания Rheinmetall планирует уже до конца года поставить Украине первую БМП Lynx.
В NZZ сообщили, что Чехия столкнулась с неожиданными проблемами в своей инициативе по поставкам Украине боеприпасов. К инициативе присоединились 18 стран, которые вложили в это более 1,6 миллиарда евро.