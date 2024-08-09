Украина получит помощь от США на 125 миллионов долларов: что входит в пакет

Защитники получат новые средства ПВО и многофункциональные РЛС. Также арсенал ВСУ пополнится новыми ракетами и боеприпасами.

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Белый дом объявил о новом пакете помощи для Украины. Об этом известно из пресс-релиза Министерства обороны США, опубликованного 9 августа.

Новая помощь стала 63 траншем от администрации Джо Байдена. Ориентировочная ее стоимость составляет 125 миллионов долларов. Пакет включает средства ПВО, многофункциональные РЛС для обнаружения и противодействия артиллерии противника и противотанковое оружие.

В частности, Украина получит:

ракеты Stinger;

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

многофункциональные радары;

ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводным наведением TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

многофункциональные колесные транспортные средства высокой мобильности HMMWV;

боеприпасы к стрелковому оружию;

подрывное оборудование и боеприпасы;

оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с примерно 50 членами Альянса и партнерами, чтобы гарантировать, что отважные защитники Украины получат критические возможности, необходимые для борьбы с российской агрессией", — добавили в американском Минобороны.

Напомним, немецкая компания Rheinmetall планирует уже до конца года поставить Украине первую БМП Lynx.

В NZZ сообщили, что Чехия столкнулась с неожиданными проблемами в своей инициативе по поставкам Украине боеприпасов. К инициативе присоединились 18 стран, которые вложили в это более 1,6 миллиарда евро.